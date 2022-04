Le nouveau Motorola Moto G52 est officiel avec un écran 90 hertz pour moins de 250 euros

in

La nouvelle génération de la série Moto G de Motorola est arrivée. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Motorola Moto G52.

Motorola a enfin présenté l’un des téléphones les plus attendus par les fans de l’entreprise. Le Le Moto G52 est officielet arrive à se positionner comme une alternative intéressante aux smartphones milieu de gamme Xiaomi et Realme.

Après plusieurs semaines de fuites, le Moto G52 c’est ici, et nous connaissons enfin tous les détails de la dernière proposition de Motorola pour le segment intermédiaire.

Motorola Moto G52, toutes les infos

Motorola Moto G52 Caractéristique Dimensions 160,98 x 74,46 x 7,99 mm

169 grammes Filtrer AMOLED de 6,6 pouces

Taux de rafraîchissement de 90 hertz

402ppi

20:9 Processeur Qualcomm Snapdragon 680

GPU Adreno 610 RAM 4/6 Go Système opératif androïde 12 Stockage 128 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo Arrière:

-50MP (f/1.8, 0.64µm) | UN F

-8MP (f/2.2, 1.12µm) | Ultralarge / Profondeur

-2MP (f/2.4, 1.75µm) | Macro avant : 16 MP Batterie 5 000 mAh

Charge rapide 30W Autres Deux haut-parleurs stéréo

Prise casque 3,5 mm

micro double

NFC

Bluetooth 5.0

Double SIM hybride

lecteur d’empreintes digitales latéral

Le nouveau Moto G52 conserve une conception similaire à celle des modèles précédents de la saga, avec une partie arrière construit en plastique où le module caméra et le logo Motorola sont les principaux protagonistes.

Dans ce cas, on trouve trois caméras à l’arrière du téléphone, avec un capteur 50 mégapixels principalsoutenu par un appareil photo secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et un appareil photo « macro » de 2 mégapixels.

Sa façade est occupée par un Écran de 6,6 pouces basé sur la technologie AMOLED, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Le panneau est perforé pour loger la caméra pour selfies 16 mégapixels.

Il est dirigé par Processeur Qualcomm Snapdragon 680, associés à 4 ou 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. C’est une avancée importante en termes de puissance par rapport au précédent Moto G51, puisqu’il équipait le Snapdragon 480, bien qu’en cours de route La connectivité 5G est perdue.

Tout cela est soutenu par un Batterie d’une capacité de 5000 mAh prend en charge la charge rapide de 30 W. De plus, androïde 12 C’est la version du système qui s’exécute à l’intérieur, avec pratiquement aucun changement par rapport à ce que nous trouverions dans un appareil de la série Google Pixel.

Prix ​​du Moto G52 et quand peut-il être acheté

Le Moto G52 sera disponible en diverses régions d’Europe encore prix de 249,99 euros. Il peut être acheté en deux couleurs : bleu et blanc.

