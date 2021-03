Le nouveau Motorola Moto G100 fuit sous tous les angles

Le Motorola Moto G100 est juste au coin de la rue, et maintenant nous pouvons le voir en images sous tous les angles.

Le nouveau Moto G100 sera le smartphone haut de gamme de Motorola pour le premier semestre 2021. L’appareil, lancé en Chine sous le nom de Motorola Edge S, arrivera le 25 mars dans un événement en ligne et atterrira dans le catalogue de la marque pour prendre la place qui était jusqu’à présent les Motorola Edge et Edge +.

Maintenant, alors que quelques jours seulement nous séparent de la présentation du téléphone, le célèbre leaker Evan Blass a dévoilé le design du nouveau terminal sous tous ses angles.

Un Motorola Edge S avec un autre nom pour le marché européen

La vérité est que le Moto G100 il ne garde pas trop de secrets. Après tout, ce n’est rien de plus qu’un Motorola Edge S avec un autre nom.

Par conséquent, nous savons que ce sera le modèle le plus puissant de la série Moto G à ce jour grâce à votre Processeur Qualcomm Snapdragon 870, avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible. Tout cela, soutenu par Capacité de 5000 mAh.

Le Moto G100 comportera également un lecteur d’empreintes digitales latéral, un écran OLED 90 hertz et un mode bureau similaire à Samsung DeX.

Votre système de caméra comprendra un total de 6 capteurs. Un appareil principal de 64 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 16 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Sur le devant, on voit deux capteurs, 16 et 8 mégapixels.

Selon des fuites récentes, Le Moto G100 aurait un prix en Europe de moins de 500 euros, devenant ainsi l’un des mobiles haut de gamme les plus abordables du marché, avec le Xiaomi POCO F3 récemment présenté.

Rubriques connexes: Motorola, mobile

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂