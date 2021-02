Le nouveau Motorola Moto G passe directement à la série A de Samsung

La série Moto G va complètement changer cette année. Voici tout ce que vous devez savoir sur les téléphones Motorola de 2021.

Tout indique quoi Motorola a de grands projets pour sa série moto g en 2021. À ce stade de l’année, nous avons déjà pu rencontrer jusqu’à trois nouveaux modèles de cette série renouvelée, mais je crains que Ce n’est que le début.

Divers indices d’un portail allemand affirment que la société appartenant à Lenovo a l’intention de faites tourner votre moto g series, pour parier sur une stratégie beaucoup plus proche de celle de Samsung avec sa famille Galaxy A.

Qu’est-ce que cela veut dire? Facile: essayez de couvrir un plus grand nombre de gammes et de gammes de prix avec les appareils de la même famille, et optez pour une nomenclature qui laisse les noms de famille derrière Jouer, Puissance ou Plus se tourner vers nombres.

La série Moto G changera complètement en 2021

Comme nous le savions déjà, au moins deux des nouveaux terminaux de la série Moto G à partir de 2021 arriveront sous les noms de Moto G30 et Moto G100.

Le premier est le terminal connu jusqu’à présent sous le nom de «Motorola Capri», tandis que le second fait référence au fameux «Motorola Nio», un terminal qui a été lancé en Chine il y a quelques jours sous le nom de Motorola Edge S, mais qui débarquera en Europe sous le nom de moto g100.

Mais ces modèles ne sont pas seuls. La source souligne que il y aura aussi un moto g20 qui est en cours de développement sous le nom de code « java », et qui occupera une niche dans le bas de gamme de l’entreprise en ayant des spécifications relativement modestes. Il parle également de l’existence possible d’un moto g10.

Pour l’instant il n’y a pas dates ou données pour l’arrivée de tous ces modèles. Aujourd’hui, il semble clair que le moto g100 Ce sera le premier à être présenté, puisque sa variante chinoise est une réalité depuis quelques jours. Dans tous les cas, nous resterons attentifs à toute annonce de la société.

