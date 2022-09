Le nouveau Motorola Moto E22 dévoile son design complet quelques jours avant son lancement

in

Découverte des premières images réelles du Motorola Moto E22, qui dévoilent à la fois son design et ses couleurs.

Après avoir récemment présenté les Motorola Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion et Edge 30 Ultra, les efforts de la société américaine détenue par Lenovo se concentrent désormais sur la finalisation des détails du lancement de son nouveau terminal d’entrée de gamme, le Motorola Moto E22.

En ce sens, une récente fuite du média Pricebaba, reprise par les gars de GSMArena, vient de révéler la conception complète du nouveau Motorola Moto E22 quelques jours seulement avant son lancement.

C’est tout ce que nous savons sur le nouveau Motorola Moto E22

Les premières images réelles du nouveau Motorola Moto E22 nous montrent que le nouveau terminal bas de gamme de Motorola, que nous vous laissons sous ces lignes, parie sur un design continu avec une partie avant presque sans cadre couronnée par une encoche de type goutte où votre la caméra est logée pour les selfies et une partie arrière avec un module caméra double rectangulaire situé dans le coin supérieur gauche qui est très similaire à celui que nous avons vu dans le Motorola Edge 30 Neo, bien que le flash LED y soit placé à droite du capteur supérieur et non à droite du capteur inférieur.

Ces rendus divulgués révèlent également que le Motorola Moto E22 comportera une prise casque de 3,5 millimètres sur le dessus et il sera disponible sur trois couleurs : blanc, bleu clair et bleu foncé.

Concernant ses spécifications, selon cette fuite, le Motorola Moto E22 aura un Écran ACL IPS de 6,5 pouces à 90 hertzavec un processeur MediaTek Helio G37 qui ne sera pas compatible avec les réseaux 5G, avec deux caméras arrière de 16 mégapixels et avec une grande batterie de 5 000 mAh. De plus, ce smartphone aura un scanner d’empreintes digitales sur le côtéintégré dans le bouton d’alimentation, et arrivera avec Android 12 comme système d’exploitation courant sous la couche de personnalisation de la firme américaine, Mon expérience utilisateur.

Le prochain mobile Motorola à la couleur de l’année est filtré, et il est beau

Selon Pricebaba, le Motorola Moto E22 arrivera sur le marché le 16 septembre prochain avec un prix officiel de 10 000 roupies indiennes, environ 124 euros pour changer.

