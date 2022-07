Le nouveau Mobile Suit Gundam Anime mettra en vedette la première protagoniste féminine

Le prochain chapitre de la Gundam la franchise est en marche. Plus tôt, les participants au San Diego Comic-Con ont eu la chance de voir la première du premier nouveau Gundam série animée en sept ans, Mobile Suit Gundam : La Sorcière de Mercure. Le nouvel anime sera une première dans la franchise, car il mettra en vedette la première protagoniste principale féminine ! La bande-annonce et le synopsis de la série peuvent être consultés ci-dessous.

AS (Année Stella) 122―Une ère où une multitude d’entreprises sont entrées dans l’espace et ont construit un énorme système économique. Une fille seule de la planète lointaine Mercure est transférée à l’école de technologie Asticassia, dirigée par le groupe Beneritt qui domine l’industrie des combinaisons mobiles.Elle s’appelle Suletta Mercury. Avec une lumière écarlate brûlant dans son cœur pur, cette fille marche pas à pas dans un nouveau monde.

La nouvelle série sera dirigée par Hiroshi Kobayashi (Kiznaiver) et Ryo Ando (Food Wars! Shogeki no Shoma) en tant que co-réalisateur. Ichiro Okuchi (Code Geass, Sk8 the Infinitiy) est crédité comme scénariste. Takashi Ohmama est crédité d’avoir composé la musique de la série. Ayumi Satō est crédité de la direction artistique avec Tomoaki Okada, Kenichi Morioka, Kazushige Kanehira, Yasuyoshi Uetsu et Junichirō Tamamori en tant que designers artistiques.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’anime a également employé des vétérans de la conception de mecha tels que Kanatake Ebikawa (Gundam: Build Fighters), Ippei Gyōbu (Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans), Kenji Teraoka (Code Geass: Lelouch of the Rebellion) et Takayuki Yanase (Plongeurs Gundam Build). Mobile Suit Gundam : La Sorcière de Mercure mettra en vedette les talents vocaux de Kana Ichinose, Lynn, Atushi Ono, Hiroshi Tsuchida, Mamiko Noto, Miyuki Ichijou, Naoya Uchida, Sachiko Kojima et Yō Taichi.

Voyager dans l’espace et à travers les continents

Mobile Suit Gundam la sorcière de Mercure

La Gundam franchise est née en 1979 avec la Mobile Suit Gundam Séries TV. La série est bien connue des fans d’anime comme la franchise « mecha » définitive, le genre défini par son utilisation de robots de combat géants. La popularité de l’émission a engendré une franchise qui a étendu diverses émissions de télévision, films, OVA, mangas, romans et jeux vidéo. Et cela n’inclut pas la vaste industrie des maquettes en plastique que les fans sont connus pour collectionner ! Actuellement, il y a aussi un film d’action en direct sous la direction de Netflix et Jordan Vogt-Roberts.





Au panel, Naohiro Ogata, Gundam producteur exécutif de la série, a annoncé que la série se déroulerait dans un tout nouveau siècle, Ad Stella, dans le Gundam canon. La raison en est d’attirer de nouveaux fans pour le Gundam la franchise. La série a également été annoncée pour être diffusée simultanément, bien qu’aucune annonce n’ait été faite quant au service de streaming qui diffusera l’émission. Un représentant d’Anime News Network a pu assister à la projection du prologue de la nouvelle série, décrivant le prologue de vingt minutes qui commence par un montage d’entraînement et se termine par des combats assez intenses !

Mobile Suit Gundam : La Sorcière de Mercure est prévue pour la première en octobre de cette année. Le temps nous dira si le nouveau spectacle réussira à attirer de nouveaux fans et à impressionner les vétérans de la franchise.