Le nouveau mobile Nokia comprend un trou pour cacher (et charger) vos écouteurs sans fil

Nokia 5710 XpressAudio, un curieux smartphone qui cache les écouteurs sans fil à l’intérieur, pour que vous n’ayez plus à vous soucier de l’endroit où vous laissez l’étui

Derrière le téléphone portable transparent avec des lumières, ou le smartphone avec une batterie de 2100 mAh, Vous pensiez avoir tout vu ? J’ai bien peur que vous vous soyez trompé.

Nokia a présenté le nouveau Nokia 5710 XpressAudioun « feature phone » des plus singuliers, qui ressemble à première vue à un téléphone portable ordinaire, mais dont l’intérieur cache un quelques surprises plus intéressant.

Nokia 5710 XpressAudio, le « feature phone » avec casque sans fil intégré

Le mobile en question est, en fait, un autre mobile de base de ceux que Nokia vend tant d’unités dans le monde, toujours au milieu de 2022. Il a des spécifications modestes, parmi lesquelles on peut trouver 48 Mo de RAMécran QVGA de 2,4 pouces, caméra arrière de 0,3 mégapixels avec flash LED, système d’exploitation S30+ et processeur Unisoc T107.

Ce qui frappe vraiment, c’est son apparence physique. Le corps du téléphone, en plastique et disponible en couleurs noir et blancdans les deux cas avec des accents rouges, a un panneau coulissant à l’arrièrequi, lorsqu’il est activé, affiche un compartiment où casques sans fil inclus avec l’appareil.

Lorsqu’ils sont retirés de l’intérieur du Nokia 5710, les écouteurs ils se connectent via Bluetooth au mobile et sont prêts à être utilisés. Une fois qu’il est temps de les charger, il suffit remettez-les dans les fenteset ils commenceront à se charger automatiquement.

En plus de cela, le Nokia 5710 XpressAudio comprend Radio FM sans fil, boutons de contrôle de lecture physique autour de l’écran, lecteur MP3 intégré, et bien sûr, clavier physique T-9 et Batterie longue durée.

Le dernier né de Nokia aura un prix de vente officiel de 69 euroset peut être acheté à partir de fin juillet.

