Le nouveau Mitsubishi Outlander se laisse voir dans les tests de développement

Bien que l’avenir de Mitsubishi en Europe soit incertain, la marque japonaise continue de se préparer au lancement de la nouvelle génération de Mitsubishi Outlander.

La présentation est peut-être prévue pour le 16 février, mais la vérité est que l’on en sait peu sur le nouvel Outlander. Dans tous les cas, Mitsubishi a déjà commencé à «montrer» les capacités de son nouveau modèle.

Pour ce faire, il a sorti une courte vidéo dans laquelle il apparaît (toujours enveloppé de camouflage) face à une série d’obstacles lors de son processus de réglage du nouveau système de traction intégrale «Super All-Wheel Control».

Que peut être

Comme nous vous l’avons dit, pour le moment on sait peu de choses sur le nouvel Outlander, Mitsubishi se limitant à dire qu’il est basé sur «l’héritage Pajero», et a été développé sur la base du «concept I-Fu-Do-Do» Ce qui, paraît-il, est synonyme de «majestueux» et authentique ».

Visuellement, celui-ci devrait adopter le nouveau langage stylistique de Mitsubishi, comptant donc sur une façade où se démarquera le fameux «Dynamic Shield».

Le nouvel Outlander n’a pas été épargné par ses efforts.

Dans le domaine de la mécanique, CarScoops avance que le Mitsubishi Outlander devrait partager la plate-forme avec le nouveau Nissan X-Trail / Rogue, et pourrait même utiliser son moteur atmosphérique quatre cylindres de 2,5 l de 184 ch et 245 Nm.

L’adoption d’une variante hybride est garantie brancher, déjà présent dans la génération actuelle du SUV japonais, une option qui s’est avérée particulièrement importante – le Mitsubishi Outlander a été l’hybride pendant plusieurs années brancher produit le plus vendu sur le marché européen. Il est probable qu’il puisse être accompagné d’un autre moteur hybride (non brancher), avec la technologie e-Power, héritée de Nissan.