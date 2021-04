Le nouveau missile hypersonique de l’Air Force ne parvient pas à se lancer pendant un vol d’essai clé

Un peu plus de travail sera nécessaire pour obtenir le nouveau arme hypersonique à la hauteur.

Ce système, connu sous le nom d’arme de réaction rapide à lancement aérien (ARRW) AGM-183A, est conçu pour être lancé en l’air sous l’aile d’un avion porteur.

Le missile était censé le faire pour la première fois dimanche 5 avril, lors d’un vol d’essai motorisé au large des côtes du sud de la Californie. Mais le prototype de propulseur ARRW ne s’est pas déployé comme prévu à partir de son B-52H Stratofortress, et l’avion est retourné à la base aérienne d’Edwards avec le missile toujours attaché.

«Le programme ARRW a repoussé les limites depuis sa création et a pris des risques calculés pour faire avancer cette importante capacité», Brig. Le général Heath Collins, responsable du programme de la Direction de l’armement, dit dans une déclaration de l’armée de l’air . «Bien que le lancement n’ait pas été décevant, le récent test a fourni des informations inestimables dont nous pouvons tirer des leçons et continuer à avancer. C’est pourquoi nous testons.

Les véhicules hypersoniques voyagent à Mach 5 ou plus – au moins cinq fois plus vite que le vitesse du son , soit environ 1225 km / h au niveau de la mer. Le système ARRW, qui est construit pour l’armée de l’air par le géant de l’aérospatiale Lockheed Martin, volera apparemment entre Mach 6,5 et Mach 8, soit 5000 mi / h à 6000 mi / h (8050 km / h à 9650 km / h), The Drive rapporté l’automne dernier .

Une fois que le booster atteint de telles vitesses, il déploiera un véhicule de glissement non motorisé mais maniable, qui contient l’ogive. Une telle maniabilité est le principal différenciateur entre l’hypersonique et missiles balistiques intercontinentaux , qui suivent des trajectoires prévisibles.

ARRW « est conçu pour fournir la capacité de détruire des cibles de grande valeur et sensibles au temps », lit-on dans la déclaration de l’Armée de l’Air. « Il étendra également les capacités des systèmes d’armes de frappe de précision en permettant des frappes à réaction rapide contre des cibles terrestres fortement défendues. »

À ce jour, l’Armée de l’Air a effectué sept vols ARRW «captive-carry», au cours desquels le B-52H a intentionnellement retenu le missile du décollage à l’atterrissage. Le procès de dimanche était censé être le premier test ARRW alimenté. L’objectif était de démontrer un déploiement sûr du propulseur et de collecter suffisamment de données pour évaluer les éléments clés de la performance du système de missile, ont déclaré des responsables de l’armée de l’air.

D’autres tests sont probables dans un proche avenir, car l’armée de l’air souhaite que l’ARRW soit opérationnel au début des années 2020. Si ARRW devient prêt au combat, ce sera une première; les États-Unis n’ont pas encore déployé un système d’arme hypersonique opérationnel, malgré un important travail de développement sur plusieurs concepts différents.