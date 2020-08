Le nouveau Microsoft Store de Xbox One arrive sur l’anneau bêta d’Insider

Que Microsoft peaufine l’ensemble du système d’exploitation ne devrait pas être une surprise. L’année dernière, nous avons vu comment le menu Démarrer, le Guide, les paramètres et même la bibliothèque ont changé. Même ainsi, ce n’est pas tout ce que l’équipe Xbox avait prévu, et c’est qu’en juin nous avons appris l’existence de Mercury, le nouveau Microsoft Store dont ils s’apprêtent à profiter. Réagir natif.

Il offre jusqu’à deux fois la vitesse, une organisation beaucoup plus simple et plus visible et d’autres améliorations qui rendent l’expérience utilisateur beaucoup plus appropriée et correcte. Initialement, le 5 août, il a été annoncé que la version bêta commençait, même si elle n’atteindrait qu’un petit groupe d’utilisateurs. Maintenant, ce groupe s’est élargi.

Le Microsoft Store est toujours limité par pays

L’un des détails mis en évidence par Redmond lorsqu’ils ont annoncé leur arrivée à Insider était qu’il ne serait disponible qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada (dans la partie anglaise). À partir d’aujourd’hui, ces utilisateurs (et jusqu’à nouvel ordre uniquement) dans le l’anneau bêta aura accès à la boutique. Il est important de noter que tous les joueurs ne l’auront pas disponible, étant quelque chose qui ira petit à petit.

S’il est vrai qu’ici en Espagne, il n’est pas encore possible de l’utiliser, c’est une bonne nouvelle de voir comment il continue de se développer. Après tout, plus il se déroule avant d’atteindre notre langue, plus grands sont les joueurs qui comptent dessus. Le lancement officiel aura lieu cet automne, il reste donc suffisamment de temps de test pour l’essayer.