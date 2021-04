Le nouveau Microsoft Edge sur Xbox est la preuve que le rêve non réalisé de Microsoft de son «  One Windows  » avait du sens

Microsoft Edge a commencé à amener sur la Xbox One et la Xbox Series X et S les personnes qui participent à l’émission Insiders, comme Tom Warren l’a examiné, dans The Verge. Il s’agit de une version entièrement compatible basée sur Chromium, comme celui que nous pouvons trouver pour Windows 10, macOS et Linux.

En fait, en un coup d’oeil est similaire et possède des fonctionnalités de navigateur récentes, comme les onglets verticaux et les collections, qui sont si bonnes pour la productivité. À cela, il ajoute la synchronisation des fonctions, des favoris, de l’historique, etc.





Des possibilités infinies pour la Xbox, qui devient plus PC que jamais et se rapproche du rêve de l’écosystème de Microsoft

Stadia fonctionne dans Edge sur Xbox et détecte même ses contrôleurs comme compatibles.

Lors de la sortie de Windows 10, Microsoft a beaucoup parlé du système comme « One Windows », ce qui signifie que Windows 10 en était un sur les ordinateurs, mais aussi sur Xbox, les smartphones, le HoloLens, etc. L’idée était très séduisante, notamment en ajoutant ce qui aurait pu être un Continuum vitaminé dans le Lumia.

Cependant, entre l’adieu de Windows 10 Mobile et le peu de choses qui ont été faites sur les consoles au-delà de la compatibilité des applications UWP, l’écosystème est plus intéressant même en conjonction avec les smartphones Android que pour plus d’éléments de Windows lui-même. Surtout si l’on prend en compte comment, au-delà du système de bureau, des variables comme Cortana ont chuté, appelées à l’époque à régner comme le font aujourd’hui Google Assistant ou Alexa sur de nombreux appareils.

Pouvoir utiliser des services tels que Discord, Stadia ou Google Docs avec une compatibilité totale peut être une excellente incitation à choisir Xbox plutôt que PlayStation

Oui ok cette idée de One Windows était un peu diluée, dans un rêve non réalisé, avoir un Microsoft Edge complet sur les consoles nous rapproche, au milieu de 2021, de ce que cela pourrait être. Les applications Web sont de plus en plus performantes et polyvalentes, et il existe un grand nombre de services qui ne nécessitent plus une application installée.

Ainsi, pour des utilisations infinies, une Xbox peut désormais être utilisée comme ordinateur pour des tâches de loisirs et de productivité: de l’utilisation des services Google avec la compatibilité la plus élevée possible à l’utilisation de Stadia comme s’il s’agissait d’un appareil compatible. Rappelez-vous que la Xbox avait déjà un navigateur, mais ayant un ancien moteur, elle était loin des capacités d’Edge, basé sur Chromium 91.

Étant une toute première version d’Edge pour Xbox, il existe encore des lacunes majeures, telles que la prise en charge du microphone ou, plus important encore, la prise en charge de la souris. Le clavier est pris en charge, mais la souris ne l’est pas, et il n’est pas annoncé que ce sera le cas dans le futur, bien que depuis 2018, il puisse être joué avec dans certains jeux. Cela peut être, sans aucun doute, le plus limitant