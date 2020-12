Le nouveau Mazda CX-5 veut surpasser les Allemands. Propulsion arrière et moteurs principaux

L’ascension de Mazda se poursuit. A chaque nouvelle génération de modèles, le positionnement que la marque japonaise basée dans la ville d’Hiroshima aspire à atteindre devient de plus en plus clair.

L’accent mis sur le design organique, la qualité des matériaux et une vision de la voiture centrée sur le conducteur – à l’heure où l’industrie automobile mise presque tout sur la conduite autonome – a contribué à la perception que les consommateurs ont de Mazda, plus proche des marques. premium que les marques généralistes.

Selon les rumeurs désormais diffusées par BestCarWeb.jp, l’une des dernières étapes de Mazda en tant que marque haut de gamme pourrait venir avec la nouvelle génération de Mazda CX-5.

Mazda CX-5. Plus haut de gamme que jamais

Selon nos collègues de BestCarWeb.jp, le prochain Mazda CX-5 utilisera la nouvelle plate-forme à propulsion arrière de la marque.

Une toute nouvelle plateforme, développée à partir de zéro, qui servira de base à une gamme renouvelée de modèles Mazda. D’abord la Mazda6 déjà confirmée, et maintenant la nouvelle Mazda CX-5.

Ce n’est pas n’importe quelle plateforme. Il s’agit d’une plateforme développée à partir de zéro pour les modèles à propulsion arrière, capable de recevoir des moteurs jusqu’à six cylindres. Deux lignes directrices technologiques qui ont exigé le courage de la direction de Mazda.

À l’heure où toute l’industrie mise sur la réduction de la composante mécanique de ses modèles, Mazda continue de défendre la validité technologique des moteurs à combustion. Sans négliger l’électrification, Mazda continue de croire en cette technologie et de la développer – les moteurs Skyactiv-X et le nouveau Wankel en sont la preuve.

On parle de moteurs atmosphériques, de six cylindres en ligne, avec des cylindrées comprises entre 3,0 et 3,3 litres de capacité.

La gamme Mazda CX-5 pourrait s’agrandir

Comme pour les marques haut de gamme allemandes, Mazda sera en mesure de dériver le CX-5 en deux corps, faisant place à un nouveau Mazda CX-50. Une version plus sportive et plus dynamique du futur Mazda CX-5.

Cependant, l’attente de ces nouveaux modèles devrait encore être longue. On ne devrait pas voir les nouveaux Mazda CX-5 et CX-50 sur les routes avant 2022. Une chose est sûre: malgré toutes les chances, l’année où Mazda fête son centenaire, la marque semble plus concentrée que jamais.