Le nouveau MacBook Pro avec M2 Pro et M2 Max sortira à l’automne

Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 avec les variantes de processeur M2 Pro et M2 Max en 2022. Cependant, des problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient également retarder la publication.

Bien qu’Apple vient de sortir un nouveau MacBook Air et un MacBook Pro avec le nouveau processeur M2, des ordinateurs portables encore plus puissants avec des processeurs plus rapides tels que le M2 Pro et le M2 Max devraient apparaître à l’automne. C’est du moins ce que l’éditeur de Bloomberg, Marc Gurman, affirme dans sa newsletter (via 9to5Mac).

Conception ancienne avec de nouveaux processeurs

En particulier, les modèles de MacBook Pro avec écrans 14 et 16 pouces pourraient recevoir une autre mise à niveau près d’un an après la dernière mise à jour. Contrairement à l’année dernière, lorsqu’Apple a donné aux modèles un design révisé et de nouvelles connexions, Gurman n’attend cette fois que la mise à jour presque obligatoire du processeur.

Il serait remarquable que près d’un an se soit écoulé entre la sortie du processeur M1 d’origine fin 2020 et les variantes M1 Pro et M1 Max mises à niveau en octobre 2021. Avec la série de processeurs M2, Apple semble essayer de réduire les distances de libération entre les différentes variantes de puces.

Que cela fonctionne à la fin, cependant, ne semble pas entièrement certain. Selon Gurman, il existe une certaine incertitude quant au lancement sur le marché des nouveaux modèles de MacBook à l’automne. En particulier, des difficultés avec les chaînes d’approvisionnement pourraient signifier que les appareils n’arriveront qu’au printemps 2023.