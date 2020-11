Le nouveau MacBook Air d’Apple avec chipset M1 surpasse le MacBook Pro 16 pouces selon les derniers scores de Geekbench

L’équipe de nouvelles de tech212 nov.2020 17:19:43 IST

Le 10 novembre, Apple a lancé ses tout premiers ordinateurs portables et PC alimentés par son nouveau chipset en silicone M1. Apple a annoncé le nouveau MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le nouveau Mac Mini. En Inde, le prix du MacBook Air commence à Rs 92 900, le MacBook Pro 13 pouces commence à Rs 1,10 610, tandis que le Mac Mini coûte à partir de Rs 64 900. Alors que sur les papiers, les nouveaux ordinateurs portables et PC ont fière allure, nous attendons tous un examen de première main du nouveau chipset.

Mercredi, le premier benchmark de la nouvelle puce M1 était partagé sur Geekbench, et selon les résultats, le MacBook Air fonctionnant sur la nouvelle puce M1 surpasse le MacBook Pro 16 pouces. Le MacBook Air a obtenu un score de 1687 sur un seul cœur et de 7433 sur plusieurs cœurs. Selon le benchmark, le M1 a une fréquence de base de 3,2 GHz.

Le MacBook Air‌, alimenté par la puce M1, dispose de 8 Go de RAM.

De plus, selon le score, la puce M1 du ‌MacBook Air‌ surpasse tous les appareils iOS. Les résultats montrent que l’iPhone 12 Pro a obtenu un score monocœur de 1584 et un score multicœur de 3898. D’autre part, l’appareil iOS le mieux classé dans les charts de Geekbench – l’A14 iPad Air – a également obtenu un score monocœur de 1585 et un score multicœur de 4647.

D’ailleurs, en comparaison, les performances haut de gamme du MacBook Pro 16 pouces semblaient également ennuyeuses devant le MacBook Air. Le modèle Pro a obtenu un score monocœur de 1 096 et un score multicœur de 6 870. Cependant, en ce qui concerne les performances du GPU, le MacBook Pro fait toujours mieux.

Une performance Geekbench du MacBook Pro 13 pouces a également été publiée. Le modèle dispose de 16 Go de RAM avec un score monocœur de 1714 et un score multicœur de 6802. Comme le «MacBook Air», il a une fréquence de base de 3,2 GHz.

Notamment, cependant, il y aura forcément une différence de performances entre le MacBook Pro et le Macbook Air quel que soit le chipset M1 sur les deux, étant donné que le MacBook Air a la conception sans ventilateur et que le modèle Pro utilise un nouveau système de refroidissement conçu par Apple.

