Le nouveau look et déclencheur de Deathstroke Happy Batman révélé dans la Justice League de Zack Snyder

Ben Affleck et Joe Manganiello ont partagé de nouvelles images de Zack Snyder Ligue de justice. Snyder travaille d’arrache-pied pour prendre en charge quelques reprises, qui incluent à la fois Affleck et Manganiello. Alors que les fans de DC sont enthousiasmés par l’utilisation d’encore plus de séquences dans la nouvelle version à venir du film, le réalisateur a précisé que les nouveaux plans ne compenseraient qu’environ quatre ou cinq minutes du mammouth de 4 heures. Cela étant dit, Snyder a également confirmé que les fans verront plus de 2 heures de séquences non montrées dans la coupe théâtrale en 2017.

L’image de Ben Affleck qu’il a partagée est de sa version de Homme chauve-souris brandissant une arme à feu massive. L’acteur a inclus le hashtag #UsUnited, issu d’un dialogue présenté dans la dernière bande-annonce. Dans la bande-annonce, Dark Knight d’Affleck déclare qu’aucun ennemi n’a affronté «nous unis» lorsque le groupe se réunit pour la première fois. Affleck a également fait la promotion du Autumn Snyder Tribute Fund sur les réseaux sociaux, qui s’inscrit dans l’esprit du mouvement #ReleaseTheSnyderCut original.

Quant à l’image de Joe Manganiello, elle est en noir et blanc, et elle montre son personnage Deathstroke avec la nouvelle coupe de cheveux qu’il a taquinée via diverses apparitions virtuelles en ligne au cours des dernières semaines. « Heroes & Villains peuvent mettre leurs différences de côté pour une cause importante … », a déclaré l’acteur dans son post, qui fait également la promotion du Autumn Snyder Tribute Fund par le biais de la Fondation américaine pour la prévention du suicide. L’image de Deathstroke provient de la séquence Knightmare que Zack Snyder avait initialement prévue pour sa version de Ligue de justice.

Heroes & Villains peuvent mettre leurs différences de côté pour une cause importante … https://t.co/bu2ldmhUUq#UsUnited#AFSP 📷: @ZackSnyderpic.twitter.com/0WO6ixaWHd – JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) 19 novembre 2020

Les fans de DC partagent leur enthousiasme pour la Justice League de Zack Snyder sur les réseaux sociaux et beaucoup sont très heureux de voir que Joe Manganiello a pu revenir et tourner plus de séquences. Deathstroke était à l’origine censé jouer un rôle plus important dans le film, mais le studio et Joss Whedon ont supprimé ces éléments pour la version théâtrale de 2017. Quant à savoir comment les nouvelles images auront un impact sur l’avenir des films de DC, cela n’est pas clair pour le moment, mais les fans espéraient revoir Manganiello sous le nom de Deathstroke depuis des années maintenant, alors peut-être que Snyder et le studio ont quelque chose de prévu pour l’avenir.

Zack Snyder’s Ligue de justice sera présenté comme une mini-série de 4 heures sur HBO Max. Une date de sortie concrète n’a pas encore été annoncée par le studio, mais elle sortira l’année prochaine. Il semble que Snyder ait encore beaucoup de travail à faire pour tout finir tel qu’il le voit dans sa tête. Quoi qu’il en soit, les fans de DC sont plus que probablement heureux de savoir que le film se passe réellement après tout ce temps. Vous pouvez consulter la nouvelle version de Batman du prochain film ci-dessus, grâce au compte Instagram de Ben Affleck. Vous pouvez voir Deathstroke de Joe Manganiello ci-dessous.

Soutenez le fonds d’automne Snyder Tribute ici 👇 https://t.co/QpS7JErtnD – Ben Affleck (@BenAffleck) 19 novembre 2020

Sujets: Justice League, Snyder Cut, Batman, HBO Max, Streaming