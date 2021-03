Le nouveau look de la Russie Soyouz 2 est inspiré de la fusée du premier cosmonaute Youri Gagarine

Pour la première fois depuis des années, le lanceur russe Soyouz-2 décollera avec un nouveau look, inspiré de la fusée qui a mis le premier humain dans l’espace.

GK Launch Services, la division de lancement commercial de Glavkosmos, une filiale de la société spatiale russe Roscosmos, a annoncé la nouvelle livrée, qui fera ses débuts avec le propulseur Soyouz-2.1a qui volera avec 38 satellites de 18 pays samedi 20 mars .

« C’est la première fois depuis des décennies que Soyouz-2 présentera le motif bleu-blanc au lieu de la combinaison de couleur gris-orange standard », a écrit GK Launch Services. sur Twitter. « Ce motif de couleur a été inspiré par le Vostok LV [launch vehicle] prototype qui a envoyé Yuri Gagarine dans l’espace depuis Baïkonour il y a 60 ans. «

La fusée Vostok-K de Yuri Gagarine, vue ici en train de décoller en 1961, était toute grise mais semblait blanche au lancement à cause du gel. (Crédit d’image: Roscosmos)

Introduit pour la première fois en 2004 par le Centre spatial Progress Rocket, le Soyouz 2 est la version moderne de la fusée russe utilisée pour lancer des vaisseaux spatiaux et des véhicules cargo avec équipage vers la Station spatiale internationale, ainsi que des satellites commerciaux et militaires en orbite terrestre. Il est souvent associé à l’étage supérieur Fregat-M, comme c’est le cas pour la prochaine mission de covoiturage.

Traditionnellement, le Soyouz 2a.1 a été lancé avec un aspect gris verdâtre avec des reflets blancs et orange. Comme la fusée Vostok toute grise qui a décollé avec le cosmonaute Youri Gagarine le 12 avril 1961, lors du premier vol spatial avec équipage au monde, le Soyouz 2 est apparu blanc au décollage en raison du givre se formant sur la peau du véhicule (résultat de la oxygène liquide).

Le nouveau motif de peinture Soyouz 2 imite l’apparence du lancement de Vostok avec un corps peint tout en blanc avec des reflets bleu clair et bleu foncé.

Depuis 2004, la fusée russe Soyouz 2 est peinte en gris verdâtre avec des reflets orange et blanc, comme on le voit ici à partir de juillet 2020. (Crédit d’image: RSC Energia)

« La couleur bleu vif d’entreprise est inhérente à [the GK Launch Services] logo principal, ainsi qu’utilisé dans l’identité corporative de la société d’État « , a déclaré Roscosmos dans un communiqué publié sur son site Web. » Le carénage recouvrant le vaisseau spatial conservera la couleur blanche « standard ». Sinon, l’orange [paint] sur le [rocket’s body] sera remplacé par du bleu et le gris sera remplacé par du blanc. La couleur du compartiment de transition changera également – au lieu du gris traditionnel, il sera également [be painted] bleu. »

Le lancement de Soyouz-2a.1 le 20 mars partira du site 31/6 du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan, près du site 1 où Gagarine a décollé à bord de Vostok il y a 60 ans. Aussi appelé «Gagarin’s Start», le site 1 est actuellement en cours de mise à niveau pour prendre en charge la classe de roquettes Soyouz 2.

La fusée décollera avec le satellite d’observation de la Terre CAS500-1 pour le Korea Aerospace Research Institute (KARI), ainsi que des charges utiles plus petites pour la Russie, le Japon, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Italie, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Canada, Royaume-Uni, Thaïlande, Espagne, Slovaquie, Argentine, Israël, Brésil, Hongrie et Tunisie.

La livrée inspirée de Vostok devrait être utilisée pour d’autres fusées Soyouz 2 pilotées sous contrat avec GK Launch Services cette année, selon Roscosmos.

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.