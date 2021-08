Le nouveau look d’Abomination à Shang-Chi expliqué par le réalisateur

« Je pense qu’Abomination a subi une légère amélioration… ou nous pourrions appeler cela une évolution à travers le temps. J’aime vraiment le design sur lequel nous avons atterri pour ce personnage », a déclaré le réalisateur Daniel Cretton. fandango. « Il est grand et effrayant et a l’air vraiment cool. Je ne peux rien dire sur Abomination. Lorsque la première bande-annonce de Shang-Chi est tombée pour la première fois, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont rapidement remarqué un vieil « ami » qui semblait refaire surface: Tom Roths Abomination.La centrale monolithique arbore un look plus dense depuis la dernière fois que nous l’avons vu et à en juger par le réalisateur Daniel Cretton taquiné, l’évolution peut être la raison pour laquelle.

L’évolution des personnages et des pouvoirs n’est pas nouvelle dans le MCU, mais nous n’avons pas vu le grand mal depuis plus de 10 ans. En fait, la dernière fois que nous avons vu Abomination, Marvel était encore dérangé par Universal Pictures avant que la Maison de la souris n’obtienne ses petites pattes de la taille d’une souris sur ce qui allait devenir la franchise de films la plus rentable de l’histoire : le MCU. Nous avons récemment vu Wanda Maximoff, désormais la Sorcière Écarlate, accomplir son destin et évoluer dans Wandavision, Sam Wilson prend le bouclier en Le faucon et le soldat de l’hiver, et le filou préféré de tout le monde est devenu un peu un héros pendant Loki. Il semble que Disney veuille maintenir cette tendance dans le prochain film avec Abomination.

Le nouveau look est assez noueux. Immédiatement, vous remarquez quelques autres structures osseuses, la plus notable sur le haut de sa poitrine le long de son épaule, quelques bosses autour de sa tête, il porte également quelques nouvelles plaques le long de ses bras. Si vous regardez plus loin, vous voyez des sangles entre ses pointes maintenant plus définies le long de son dos, et c’est difficile à dire car il est affalé (commun Emil, vos parents ne vous ont-ils jamais parlé de la posture !), mais il est peut-être plus grand que nous ne l’avons vu pour la dernière fois. C’est un bon look pour lui et un que le réalisateur identifie comme « effrayant ».

Alors pourquoi maintenant ? J’ai mentionné plus tôt que nous avons perdu vu la monstrueuse Abomination en 2008 L’incroyable Hulk.Si vous êtes bon en maths, vous remarquerez que cela fait un peu plus de 13 ans. Je ne pense pas que vous ayez à chercher aussi loin dans un proche avenir pour la réponse. Marvel semble réunir deux groupes d’équipes pour les propriétés dans un avenir proche en même temps qu’ils accélèrent leur prochaine gamme Avengers. La première équipe est The Young Avengers et la seconde, plus pertinente sur ce point, est The Thunderbolts. « Mais Gary, Abomination n’a jamais été dans les Thunderbolts. », ce à quoi je dirais juste mais écoutez-moi. Les Thunderbolts auxquels nous sommes habitués existent sur Terre-616. La Terre que les personnages MCU habitent est Earth-199999. Plusieurs événements importants ont déjà été coupés du MCU qui se produisent dans les bandes dessinées: Spider-Man’s Origins, Hank Pym (pas Tony Stark) créant Ultron, Black Widows triste avec le Winter Soldier et l’intégralité de Planet Hulk (World Breaker Hulk) scénario pour n’en nommer que quelques-uns. Avec tout cela laissé de côté ou modifié, dont dire que Madame Hydra ne s’intéressera pas à une certaine Abomination, en particulier avec ses connexions MCU avec William Hurts ‘Thunderbolt’ Ross qui oh soit dit en passant se trouve être le nom de The Coups de foudre.

Shang-Chipourrait simplement réintroduire le personnage et montrer ce qu’il a fait au cours des 13 dernières années avant de voir le personnage jouer un rôle plus important dans la prochaine série Disney + Elle-Hulkqui verra Tatiana Maslany intervenir dans le rôle de Jennifer Walters, Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner, Jameela Jamil dans le rôle de Titania, et bien sûr le sujet de cet article, Tim Roth’s Abomination. Quelles que soient la motivation et la récompense de l’apparition d’Abomination à ce stade, elles seront au moins partiellement révélées lorsque Shang-Chi et la Légende des Dix Anneauxsort en salles le 3 septembre.

