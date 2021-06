Le nouveau Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 est le joyau de sa gamme et est livré avec des écuyers armés du Ryzen 5000 d’AMD

Oui, cette année le MWC 2021 (et en présentiel) est maintenu malgré le fait qu’il soit toujours confronté au coronavirus et aux mesures que nécessite sa prévention. Et l’un des corrigés est Lenovo, qui comme d’habitude a économisé une grande partie de son artillerie de cette année pour cet événement et a fait connaître le nouveau Lenovo ThinkPad, avant même l’ouverture du MWC.

L’une des lignes avec le plus de déplacements et qui se caractérise encore une fois, entre autres, par le légendaire TrackPoint. Quelque chose que nous voyons dans ces trois nouvelles équipes qui offrent des options Intel et AMD, mais restant pour les utilisateurs qui ne se contentent pas du plus basique, bien au contraire.

Fiche technique des Lenovo ThinkPad L13 GEN 2, Lenovo ThinkPad L13 Yoga GEN 2 et ThinkPad X1 Extreme Gen 4

Lenovo ThinkPad L13 GEN 2 Lenovo ThinkPad L13 Yoga GEN 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 Dimensions et poids 311,5 x 219 x 17,6 mm

1,38 kg 311,5 x 219 x 17,6 mm

1,43 kg 359,5 x 253,8 x 17,7 mm

1,89 kg Écran 13,3 pouces :

HD (250 nits) /

IPS FullHD (250 nits) /

FullHD IPS tactile (300 nits) 13,3 pouces FullHD IPS tactile (300 nits) 16 pouces 16:10 jusqu’à 4K

600nit, HDR400, 10 bits Processeur Jusqu’à AMD Ryzen 5000 Pro Jusqu’à AMD Ryzen 5000 Pro Jusqu’à Intel Core i9 série H vPro Graphique AMD Radeon AMD Radeon Intel Iris Xe /

NVIDIA GeForce RTX 3050Ti /

NVIDIA GeForce RTX 3060 8 Go /

NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go /

NVIDIA GeForce RTX 3080 16 Go RAM Jusqu’à 16 Go LPDDR4 (3 200 MHz) Jusqu’à 16 Go LPDDR4 (3 200 MHz) Jusqu’à 64 Go LPDDR4 (3 200 MHz) Stockage Jusqu’à 1 To de SSD PCIe Jusqu’à 1 To de SSD PCIe Jusqu’à 2 SSD PCIe Gen 4 de 2 To Caméra haute définition

IR HD hybride en option haute définition

HD IR hybride et/ou arrière en option Full HD hybride

IR en option Tambours 46 Wh 46 Wh 90 Wh Système opératif Jusqu’à Windows 10 Professionnel Jusqu’à Windows 10 Professionnel Windows 10 Professionnel Connectivité Wi-Fi 6 2×2 AX200

Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 2×2 AX200

Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E 2×2 AX

Bluetooth 5.2 Ports 2 x USB-A 3.2

2 x USB-C 3.2

1 microSD

1xHDMI 2.0

1 x audio (combo) 2 x USB-A 3.2

2 x USB-C 3.2

1 microSD

1xHDMI 2.0

1 x audio (combo) 1 x USB-C 3.2

2 x coup de foudre 4

1 microSD

1xHDMI 2.1

1 x audio (combo)

nanoSIM en option Autres Clavier rétroéclairé en option, Windows Hello, verrou Kensington, lecteur d’empreintes digitales Clavier rétroéclairé en option, Windows Hello, verrou Kensington, lecteur d’empreintes digitales Windows Hello, verrou Kensington, lecteur d’empreintes digitales, haut-parleurs Dolby Atmos Prix A partir de 649€ A partir de 749€ A partir de 2 099 euros

Lenovo ThinkPad L13 GEN 2 et Yoga GEN 2

Lenovo Thinkpad L13 Gen 2.

Ces équipes proposent des options similaires en interne, mais de format différent. Lenovo a lancé Yoga il y a quelque temps avec l’intention de proposer différents designs et formats, et cela se voit dans ce cas en ayant charnières à 360 degrés pour l’utiliser comme une tablette avec un support.

Lenovo Thinkpad L13 Yoga Gen 2.

Pour le reste, les dimensions sont cloniques et le poids est très approximatif, étant à 1,38 kilogramme le L13 standard et à 1,43 kilogramme le L13 Yoga. En fait, les deux présentent la même esthétique, simple et discrète, et placés dans une ouverture standard, ils sont indiscernables de l’arrière.

Lenovo Thinkpad L13 Gen 2.

Lenovo Thinkpad L13 Yoga Gen 2.

L’écran est, dans les deux cas, 13,3 pouces, mais bien qu’il s’agisse toujours de FullHD touch sur le Yoga, sur le L13 standard, il existe des options allant de la résolution HD (non tactile) à FullHD (tactile). Les cadres sont assez fins, bien que celui du bas soit considérablement plus large.

À l’intérieur, nous voyons que l’AMD Ryzen 5000 PRO règne, c’est l’option la plus avancée. La mémoire RAM maximale est 16 Go de RAM (LPDDR4) et peut avoir jusqu’à 1 To de stockage interne avec un SSD PCIe.

L’autonomie promise dans les deux équipes est plus de 10 heures, ayant une batterie de 46 Wh dans les deux cas. Il est intéressant de voir qu’ils intègrent le WiFi 6, l’un des derniers standards de cette connectivité, et qu’ils se lient également au niveau des ports d’entrée et de sortie, avec quatre USB (deux de type C et deux de type A, tous 3.2) et HDMI 2.0 entre autres.

Lenovo Thinkpad L13 Gen 2.

Lenovo Thinkpad L13 Yoga Gen 2.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4

Lenovo Thinkpad X1 Extreme Gen 4.

Le nom de famille de cet ordinateur portable ne vient pas en vain car c’est le joyau de la couronne de la portée ThinkPad de cette année. C’est un ordinateur avec un 16 pouces, qui peut aller jusqu’à 4K et a une luminosité allant jusqu’à 600 nits.

Le design sobre qui a toujours caractérisé le ThinkPad (déjà chez IBM) est conservé, mais avec le minimalisme actuel et une coque en fibre de carbone, contrairement aux précédents. Le clavier est rétro-éclairé à la base et le TrackPoint est en son centre.

Lenovo Thinkpad X1 Extreme Gen 4.

Ce X1 Extreme se vante du rôle de solidité, n’atteignant pas presque 2 kilogrammes, oui. Cependant, il est tout aussi épais que les précédents, incluant un nouveau système de refroidissement (sur les modèles avec NVIDIA RTX) composé d’une chambre à vapeur et de deux ventilateurs.

En parlant de cœur de ce portable, la marque a choisi de passer à la 11ème génération d’Intel avec le Intel Core i9 H vPro comme exposants maximaux. La RAM maximale est également plus élevée que dans les précédentes, avec jusqu’à 64 Go (LPDDR4), avec jusqu’à deux disques SS » de 2 To et plusieurs options graphiques, d’un Intel Iris Xe à mémoire partagée au NVIDIA GeForce RTX 3090 (avec 16 Go dédiés).

En ce qui concerne la connectivité, dans ce cas, nous voyons un support pour [WiFi 6E] et connectivité WAN 5G en option, pouvant opter pour un modèle avec un slot nanoSIM.La webcam a une résolution plus élevée, FullHD (avec infrarouge en option) et en échange d’avoir moins d’USB, elle intègre deux ports Thunderbolt 4, en plus de voir HDMI 2.1.

D’autres aspects intéressants sont la Deux microphones antibruit et qu’il dispose d’un système de haut-parleurs Dolby Atmos, qui selon la marque donne un volume 20% plus élevé que la génération précédente.

Lenovo Thinkpad X1 Extreme Gen 4.

Lenovo ThinkPad L13 GEN 2, Lenovo ThinkPad L13 Yoga GEN 2 et ThinkPad X1 Extreme Gen 4 Prix et disponibilité

Les nouveaux ordinateurs de la série Lenovo ThinkPad seront disponibles à partir de Août 2021. À l’heure actuelle, nous connaissons les prix de départ, c’est-à-dire des modèles les plus basiques, qui sont les suivants :