Le nouveau jeu vidéo SEGA qui aura son film

Paramount Pictures

Après l’arrivée de deux films de Sonique Un nouveau film viendra de Paramount Pictures.

© GettyLa société SEGA a été créée en 1951.

Les jeux vidéo n’arrêtent pas d’ajouter des adaptations au grand écran. Après que Steven Spielbergqui n’a pas fait de jeu en particulier mais a réussi à transférer l’esprit gamer au cinéma avec Prêt joueur un, plusieurs productions sont apparues destinées à satisfaire les amateurs de ce type d’histoires. Ainsi, il a été possible de voir, par exemple, Inexploré Oui Soniqueet a commencé à produire Le dernier d’entre nous. Sans parler de ce qui a été fait par Shawn Prélèvement Oui Ryan Reynolds dans le très drôle FreeGuy de 2021.

À présent, SEGA s’associera à Paramount Picturescomme il l’a fait avec les deux films précédents de Soniquepour apporter un autre grand classique de votre console au grand écran. date limite a confirmé que rues de la rageun jeu vidéo sorti en 1991, sera adapté en long métrage par un spécialiste du film d’action comme le scénariste de 48 ans Derek Kolstad.

Qui est-ce Kolstad? Il était responsable de la création de la franchise de John Wickainsi qu’écrit Personnele film d’action avec Bob Odenkerk comme protagoniste. Le film sera produit par dj2Divertissementune entreprise qui s’occupait de Sonique 2. Il convient de noter que cette société a également conclu un accord avec amazone convertir une série en jeu vidéo il faut être deux.

+De quoi parle Streets of Rage ?

Ceux qui n’ont pas trop joué aux jeux vidéo au cours de leur vie ne connaissent peut-être pas aussi bien cette histoire, qui n’est pas aussi populaire que Sonique Soit Les frères Mario., pour ne citer que quelques cas. Ce jeu vidéo se concentre sur des policiers à la retraite qui, fatigués du crime organisé, décident de les combattre pour mettre fin à tous les actes illégaux dans la ville. Le jeu a eu plusieurs suites, dont la dernière était rue de la rage 4. Sorti en avril 2020, il s’est vendu à plus de 2,5 millions d’exemplaires dans le monde.

+L’avenir de Sonic chez Paramount

Pour la partie de Paramount Picturesil y a plusieurs projets en cours qui découlent de celui qui est arrivé le plus récemment au cinéma, Sonique. D’une part, ils travaillent sur ce qui sera le troisième film de la saga qui, pour l’instant, aurait Ombres et pierre d’agent (qui a joué dans la scène post-générique), et on ne sait pas ce qu’il adviendra de Robotnik de Jim Carrey, après avoir annoncé sa retraite potentielle. D’autre part, ils développeront également une série centrée sur jointuresl’antihéros à qui il a donné la voix Idris Elbémais il n’y a pas encore trop de détails à ce sujet.

