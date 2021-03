Le nouveau jeu Trails vous permet de choisir entre l’action et le combat au tour par tour, le premier jeu apparaît en ligne

Les lecteurs réguliers sauront que nous sommes de grands fans des jeux Falcom’s Trails of Cold Steel, nous avons donc suivi de près le tout nouveau projet du développeur. Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki (pour donner son nom japonais complet, qui se traduit par « Trails in the Dark ») fonctionne sur un moteur révisé, qui offre des graphismes bien améliorés.

Les deux personnages principaux du titre, Van et Agnes, ont déjà été révélés, et maintenant, nous pouvons voir la paire en action via la vidéo de gameplay ci-dessous.

Ce qui est vraiment intéressant, c’est que les joueurs pourront choisir entre l’action et le combat au tour par tour – et vous pouvez apparemment basculer entre les deux modes à tout moment. C’est tout à fait différent des précédents jeux Trails, qui comportaient tous un système de combat au tour par tour.

Kuro no Kiseki est actuellement sur la bonne voie pour une sortie en 2021 au Japon. Techniquement, aucune plate-forme n’a été annoncée – mais les images de gameplay récemment révélées montrent clairement les entrées PlayStation. Il est prudent de supposer que ce sera un titre PS4, mais peut-être qu’une version PS5 est également en préparation? Nous devrons attendre et voir.

Comment pensez-vous que ce nouveau jeu Trails prend forme? Faites-nous savoir quel système de combat vous aimez dans la section commentaires ci-dessous.