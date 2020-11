Le nouveau jeu ‘Mars Horizon’ montre les vrais défis de la gestion d’une agence spatiale

Une personne typique qui regarde une agence spatiale peut voir une vaste organisation travailler sur des dizaines de missions à la fois, sans vraiment connaître les étapes individuelles derrière chaque lancement.

C’est là que le nouveau jeu de stratégie spatiale « Mars Horizon », qui est lancé aujourd’hui (17 novembre) sur plusieurs plates-formes, espère dissiper la confusion pour les fans de l’espace, a déclaré Tomas Rawlings, PDG du développeur de jeux Auroch Digital, à Space.com. Le but du jeu est de construire le programme d’une agence spatiale à partir de missions orbitales de départ en vols spatiaux plus avancés qui couvrent le système solaire .

« J’ai un intérêt de longue date pour l’espace, donc en tant que développeur de jeux et en tant que concepteur de jeux, la manière naturelle dont j’exprime cet intérêt passe par les jeux », a déclaré Rawlings. Ce qui a particulièrement retenu son attention ces dernières années, a-t-il ajouté, c’est la montée en puissance de sociétés commerciales comme SpaceX travailler aux côtés de grandes agences spatiales sur des projets tels que la livraison de marchandises en orbite ou l’envoi d’astronautes dans l’espace.

En relation: Les meilleurs jeux de science-fiction et spatiaux sur mobile

Une capture d’écran de « Mars Horizons » montrant un lancement de fusée. (Crédit d’image: Auroch Digital / Irregular Corporation)

Tout en réfléchissant à l’évolution des vols spatiaux, Rawlings a préparé le roman d’Andy Weir « Le Martien « , un conte de 2011 sur un astronaute de la NASA sur Mars qui a ensuite été repris par Hollywood. Rawlings a été frappé par le nombre d’autres agences spatiales présentées dans le livre et a décidé de parler à la vie réelle Agence spatiale britannique sur la façon dont les grandes organisations spatiales fonctionnent aujourd’hui. Cette conversation a permis d’obtenir des fonds pour un nouveau jeu.

« Nous avons postulé à un programme offrant un soutien à des projets qui ont informé le public des défis de l’exploration spatiale », a déclaré Rawlings. « Après avoir postulé, nous avons obtenu [financial] soutien de leur part, ce qui était formidable. Dès le début, notre jeu avait pour fondement de parler à une véritable agence spatiale… Je ne voulais pas discuter des éléments [in the game] qui étaient loin là-bas, ou de la science-fiction. «

Alors que son équipe développait « Mars Horizon », Rawlings s’est inspiré de son expérience en créant des jeux de stratégie basés sur des situations difficiles. Il s’agit notamment de 2011 « L’appel de Cthulhu: la terre gaspillée , « qui s’adresse à une force fictive du mal pendant la Première Guerre mondiale et en 2019 » Dark Future: Blood Red States , « qui permet aux joueurs de prendre des décisions tactiques sur des autoroutes fictives de type » Mad Max « en 2025.

Alors que ces efforts antérieurs sont fermement ancrés dans la science-fiction, Rawlings a fait ses recherches. Par exemple, lors du développement de « Dark Future », il a consulté des scientifiques qui étudient le changement climatique à la fondation caritative mondiale Wellcome Trust. Son objectif était de comprendre comment le réchauffement climatique pourrait créer un avenir difficile où les ressources sont limitées, comme le manque de pétrole et d’eau décrit dans «Mad Max».

Cette insistance sur le travail de fond a inspiré son approche de «Mars Horizon», a déclaré Rawlings, alors qu’il parlait avec des experts de l’agence spatiale de leurs rôles individuels pendant les missions. « La chose clé que les joueurs peuvent attendre est une expérience authentique autour de la gestion d’une agence spatiale et du fonctionnement du contrôle de mission », a-t-il déclaré.

Le jeu se veut authentique et pas tellement précis lorsqu’il décrit la progression d’une mission spatiale, a déclaré Rawlings. Par exemple, les joueurs ne seront pas soumis au cycle de développement typique de 10 ans qui accompagne nouveau type de fusée . D’un autre côté, les étapes clés de la construction de la fusée sont décrites, ainsi que l’expérience «angoissante» des ingénieurs lorsqu’ils envoient un propulseur en l’air pour la première fois, a-t-il déclaré.

D’autres aspects de la gestion des agences spatiales entreront également en jeu. Vous devrez convaincre le public et votre gouvernement national de maintenir le financement, en équilibrant soigneusement les risques de lancement avec la nécessité d’avoir un pipeline constant de missions. Vous devrez décider du degré de fiabilité à demander lors de la construction de composants individuels pour les stations spatiales.

Et parfois, vous devrez déterminer si vous voulez faire pression pour une «première» dans l’espace, comme essayer de faire atterrir la première personne sur Mars – lorsque vous ne disposez pas de toutes les informations pour savoir si vous pouvez le faire.

Rawlings a déclaré que la clé du succès des joueurs sera d’accepter l’échec et de savoir comment en tirer des leçons, pour s’améliorer à l’avenir.

« Ce drame est vraiment important pour moi et a été capturé dans le match. »

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.