Le nouveau jeu de Saints Row dévoilé pour la soirée d’ouverture de la Gamescom en direct

Redémarrage.

Les Third Street Saints ont réservé un peu de temps pour se mettre à l’écoute de la Gamescom Opening Night Live 2021 la semaine prochaine, car il semble que l’hôte Geoff Keighley ait annoncé en exclusivité le prochain match de Saints Row. Le présentateur a taquiné l’annonce aujourd’hui sur Twitter avec un lien vers le site officiel de la série qui se lit désormais simplement « Rebooting ». Il est probablement très prudent de supposer alors que la prochaine entrée dans la franchise développée par Volition sera un redémarrage et qu’un dévoilement complet aura lieu mercredi.

Alors que le troisième opus a fait l’objet de quelques remasters, il n’y a pas eu de tout nouveau jeu Saints Row depuis l’extension autonome Saints Row IV Gat Out of Hell. L’annonce sera accompagnée d’un premier aperçu de la campagne Call of Duty: Vanguard et révèle encore plus que Geoff Keighley n’a pas encore annoncé.

Lire l’article complet sur 45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂