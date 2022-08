Le nouveau jeu de combat est une simulation de lutte réalisée en association avec THQ Nordic AEW : Fight Forever

AEW: Fight Forever est développé par la firme japonaise Yuke’s, dont le nom est associé depuis plus de 20 ans aux interprétations de jeux vidéo de la WWE. Le nouveau jeu de combat est une simulation de lutte associée à THQ Nordic.

En plus des matchs Lights-Out, qui mettent en vedette des lutteurs qui se battent avec des armes sur le ring, d’autres types de matchs incluent des matchs simples, des jeux par équipe, des matchs à 3, 4, des échelles, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Exploding Barbed Wire Death Matches, et bon amusement non officiel façonné.

Un mode carrière détaillé, une « grande liste des combattants les plus populaires », la possibilité de concevoir votre combattant préféré, des arènes de marque, plusieurs types de matchs, des modes personnalisables, un mode multijoueur en ligne, des classements, etc. seront tous disponibles dans AEW : Fight Forever .

Le prix est de 59,99 USD pour chacun, avec une date de sortie du 31 décembre 2022 ; cependant, étant donné que c’est le réveillon du Nouvel An et un samedi, ce n’est probablement qu’un espace réservé.

De plus, d’autres options de personnalisation sont disponibles, permettant aux utilisateurs de modifier les vêtements et l’apparence de leurs lutteurs ainsi que leurs entrées, ensembles de mouvements, équipes et arènes.

En mode carrière, ils peuvent choisir de rejoindre la liste AEW et de participer à des combats et à des histoires répartis sur un calendrier d’événements, ou ils peuvent choisir de participer à des matchs par équipe en coopération en ligne et de présenter leurs manœuvres.

Il est important de noter que le titre le plus récent du studio était WWE 2K19, après quoi 2K Sports a cédé la franchise à Visual Concepts. Malheureusement, elle n’a pas réussi et, à la suite de l’échec de WWE 2K20, la production du prochain épisode a été suspendue. Donc actuellement, Yuke crée effectivement un rival WWE 2K21.

La description du jeu affirme qu’AEW Fight Forever mélange des techniques de finition créatives All Elite Wrestling et frappe avec la sensation classique d’un bagarreur d’arcade. Les vétérans et les futures stars récentes de l’AEW sont sur la liste.