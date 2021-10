Le nouveau jeu d’action de Team Ninja est basé sur la romance des trois royaumes

Le développeur de Nioh, Team Ninja, a révélé qu’il travaillait sur un nouveau jeu d’action aux côtés de l’éditeur Koei Tecmo. La nouvelle vient d’un récent livestream célébrant le 40e anniversaire de Kou Shibusawa, qui a fondé Koei en 1978 et est l’actuel PDG de la société. Shibusawa supervisera ce nouveau projet, semble-t-il.

Alors, de quoi parle ce nouveau jeu Team Ninja ? Eh bien, selon l’annonce, ce sera basé sur Roman des Trois Royaumes, le gigantesque roman du XIVe siècle qui couvre une période importante de l’histoire chinoise. Les trois royaumes titulaires – Wei, Wu et Shu – sont également au centre de la série Dynasty Warriors de Koei Tecmo. Et, comme son nom l’indique évidemment, la franchise stratégique de Koei Tecmo, Romance of the Three Kingdoms, est également basée sur le roman. Il est sûr de dire que l’éditeur est familier avec le matériel source.

C’est tout ce que nous avons à faire pour le moment, mais les efforts les plus récents de Team Ninja suggèrent que cela vaudra la peine d’être surveillé. J’espère que nous en entendrons plus bientôt.