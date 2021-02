Le nouveau jeu coopératif d’EA et Hazelight prend deux lancements le 26 mars

EA et le développeur Hazelight ont annoncé la date de sortie de Il faut être deux. Le jeu sera lancé sur PC et consoles en mars.

Il faut être deux est un jeu d’aventure de plateforme créé comme une expérience coopérative. Le jeu raconte l’histoire de Cody et May, un couple qui a sa part de différences. Cependant, ils devront mettre de côté leurs querelles et surmonter leurs problèmes pour travailler ensemble.

Cody et May sont deux humains transformés en poupées grâce à un sortilège magique. Ils sont piégés ensemble dans un monde fantastique qui est complètement imprévisible mais qui peut être le dernier espoir de sauver leur relation.

Les joueurs peuvent coopérer avec des amis en les invitant à travers le jeu avec Friend’s Pass. Ce service nécessite une connexion Internet des deux côtés, un EA Compte, ainsi que l’installation de Friend’s Pass. Au moins un ami en ligne doit posséder le jeu sur la même plateforme.

Ensemble, les joueurs travaillent ensemble à travers divers défis comme piloter une paire de sous-vêtements ou faire du DJ dans une boîte de nuit populaire. Chaque niveau offre une variété de défis à relever qui ne peuvent être complétés qu’ensemble.

Les défis supplémentaires incluent échapper à un aspirateur déchaîné, éviter les gourous de l’amour et les écureuils gangsters en colère, et survivre à une boule à neige magique.

Cody et May ne pourront retrouver leur forme humaine que s’ils travaillent ensemble. Sinon, ils devront peut-être rester comme des poupées.

Josef Fares, fondateur et directeur du jeu chez Hazelight Studios, déclaré:

Chez Hazelight, nous cherchons toujours à repousser les limites de ce qui est attendu dans les jeux, et It Takes Two va vous faire tourner la tête! Nous avons pris tous nos enseignements de nos jeux précédents et l’avons poussé d’un cran, reliant les mécanismes narratifs et de jeu pour une expérience de genre. Les joueurs voyageront à travers des défis fous dans un monde fantastique différent de tout ce qu’ils ont jamais vu. Ce sera complètement différent de ce que les gens attendent d’un jeu coopératif!

Hazelight anciennement libéré Une sortie, où deux joueurs contrôlaient des détenus évadés qui sont également frères.

Le jeu a été annoncé à 39,99 € sur toutes les plateformes. Ceux qui achètent le jeu sur PlayStation 4 ou Xbox On pourra le mettre à niveau vers la console de nouvelle génération gratuitement à la même date.

Il faut être deux sera lancé sur PC via Origin et Steam, PlayStation 4 et Xbox One le 26 mars.