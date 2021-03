Le nouveau Huawei Mate 40E est une version moins chère du haut de gamme chinois

Le Huawei Mate 40E dispose d’un écran incurvé de 6,5 pouces, d’un processeur Kirin 990E et de trois caméras arrière avec un capteur principal de 64 MP.

Le fabricant chinois Huawei, bien qu’il estime vendre la moitié des smartphones en 2021, continue de commercialiser des terminaux sans services Google, et le dernier à être présenté dans son pays d’origine a été le Huawei Mate 40E, la version la plus économique de la série Mate 40.

Huawei Mate 40E

Huawei Mate 40E Caractéristiques Écran OLED incurvé de 6,5 pouces

90 Hz Résolution Full HD + Processeur Kirin 990E RAM 8 Go Système opératif EMUI 11.0 basé sur Android 10 Espace de rangement 128/256 Go Appareils photo Arrière: 64 MP, f / 1.9 + 16 MP, f / 2.2, (ultra large) + 8 MP, f / 2.4, OIS, zoom optique x3, (téléobjectif) + (capteur de mise au point laser)

Avant: 13 MP, f / 2.4 (ultra-large) Tambours 4200 mAh avec charge filaire et sans fil de 40 W Autres Haut-parleurs stéréo, capteur d’empreintes digitales à l’écran, NFC, GPS bi-bande, certification IP53, prise audio 3,5 mm, USB Type-C Prix ​​de départ À partir de 595 euros pour changer

Le fabricant chinois Huawei vient de présenter le dernier membre de Série Mate 40, qui comprend actuellement le Mate 40, le Mate 40 Pro, le Mate 40 Pro + et le Mate 40 RS Porsche Design, le Huawei Mate 40E.

EMUI 11 arrive déjà sur ces téléphones Huawei et Honor

Ce Huawei Mate 40E arrive avec un écran incurvé, ce qui n’est pas très courant de voir ces derniers temps dans ce type de smartphones, de 6,5 pouces avec résolution Full HD + de 2376 × 1080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une fréquence tactile de 240 Hz.

Le processeur choisi pour déplacer ce terminal est un chipset de la maison, le Kirin 990E, qui a huit cœurs, est fabriqué en 7 nanomètres et est compatible avec les nouveaux réseaux 5G.

Au niveau mémoire, ce nouveau mobile de la marque chinoise dispose d’une seule version de 8 Go de RAM et deux versions de mémoire interne 128 et 256 Go respectivement.

Dans la partie photographique, ce Huawei Mate 40E dispose d’un triple caméra arrière situé dans un module circulaire, avec le logo du fabricant allemand Leica au centre, où il est également logé un capteur de mise au point laser.

Le capteur principal de ces caméras est 64 mégapixels et a une ouverture focale f / 1.9 et est accompagné d’un capteur ultra-grand angle de 16 mégapixels avec une ouverture focale f / 2,2 et un téléobjectif de 8 mégapixels avec ouverture focale f / 2,4 et zoom optique 3x et prise en charge de la stabilisation optique de l’image OIS.

Pour la caméra frontale, Huawei a opté pour un capteur grand angle de 13 mégapixels avec ouverture focale f / 2.4 pour faire nos selfies et appels vidéo.

Ce smartphone a également une batterie de 4200 mAh avec charge rapide filaire et sans fil de 40 W et charge sans fil inversée, bien que la vitesse de cette dernière n’ait pas encore été confirmée.

Quant au reste du cahier des charges, il faut souligner qu’il dispose d’un capteur d’empreintes digitales sur l’écran, Wifi bi-bande 6, Bluetooth 5.2, NFC, Double GPS, certification IP53 contre l’eau et la poussière, haut-parleurs stéréo, USB-C et prise casque 3,5 mm.

Ce Huawei Mate 40E n’est pas à jour en matière de logiciel, puisque nous trouvons Android 10 fonctionnant sous sa propre couche de personnalisation, EMUI 11.0.

Disponibilité et prix

Le Huawei Mate 40E peut désormais être réservé via la boutique officielle du fabricant et des distributeurs tels que JD et Tmall, bien qu’il ne soit pas mis en vente en Chine. jusqu’au 18 mars.

Ainsi, vous pouvez facilement (mais pas officiellement) installer Google Play sur les téléphones Huawei

Le nouveau terminal bon marché haut de gamme du géant chinois sera disponible en trois couleurs: noir, bleu et blanc et les prix de ses deux versions sont les suivants:

Huawei Mate 40E 8/128 Go: 4599 yuans, environ 595 euros Au changement.

Au changement. Huawei Mate 40E 8/256 Go: 5099 yuans, environ 660 euros Au changement.

Rubriques connexes: Huawei, Huawei Mate, téléphones, téléphones chinois

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂