Le nouveau Honda HR-V hybride sera dévoilé en février

Honda présentera le HR-V hybride en février prochain, suivant la stratégie d’électrification de sa gamme européenne, qui a débuté l’année dernière avec les modèles Jazz e: HEV et CR-V et: HEV. Et cela prévoit le lancement de six nouveaux modèles électrifiés d’ici la fin de 2022.

À l’instar de la Jazz et du CR-V, l’électrification atteindra également le petit SUV de Honda, qui recevra, de série, une technologie hybride à deux moteurs.

La marque japonaise affirme que le nouveau HR-V est un exemple de l’effort que le constructeur a déployé, afin d’atteindre les objectifs énoncés dans sa stratégie «Electric Vision», et qui prévoit l’électrification de six modèles en Europe.

Honda HR-V recevra un système hybride, qui combine un moteur à combustion et deux moteurs électriques. La présentation est prévue pour février

Initialement introduit dans Jazz, le système hybride combine un moteur à essence 1,5 i-VTEC de 98 ch avec deux moteurs électriques. L’un d’eux développe une puissance de 109 ch et transmet la force motrice aux roues avant, tandis que l’autre sert de moteur / générateur. Les roues peuvent être entraînées par le moteur électrique, le moteur thermique ou les deux en même temps.

En Europe. Honda veut mettre fin aux moteurs à combustion d’ici 2022

Le mode de conduite hybride du système e: HEV permet au moteur thermique de fonctionner comme un générateur. Il démarre le moteur électrique / générateur qui, à son tour, alimente le moteur électrique de 109 ch.

L’énergie électrique excédentaire est accumulée dans la batterie lithium-ion. Il alimente le moteur de propulsion électrique en mode de conduite EV. Enfin, le moteur thermique peut également entraîner directement les roues.

Dernière génération lancée en 2019

La dernière génération du Honda HR-V a été introduite en 2019, bien que les changements de conception par rapport au modèle précédent aient été subtils, mettant en évidence la frise de la grille plus large et les roues de 17 pouces.

Les embouts d’échappement sont désormais chromés et les phares arrière à LED sont fumés.

Honda HR-V offre le système «Honda Magic Seats»

Les panneaux extérieurs sont restés quasiment inchangés, n’ayant subi que quelques modifications des feux de jour et antibrouillard.

Selon les ingénieurs de la marque japonaise, le design de ce nouveau HR-V «combine l’élégance d’un coupé avec la force et la polyvalence d’un SUV».

L’intérieur de la Honda HR-V, actuellement en vente, a reçu un revêtement coloré sur le tableau de bord, les portes et les sièges, ce qui donne une image jeune à l’intérieur.

Honda HR-V 2019

L’une des caractéristiques de l’habitacle est la disponibilité du célèbre et utile système «Honda’s Magic Seat», qui offre une grande polyvalence dans la configuration des sièges arrière.

Honda a annoncé la présentation officielle du nouveau HR-V e: HEV pour le 18 février.

