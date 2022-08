Le nouveau Hellraiser lance un teaser avec l’actrice de Sense8 en tête d’épingle

Hulu

Hellraiser est un classique du film d’horreur qui aura un redémarrage via la plateforme de streaming Hulu et le premier teaser est arrivé aujourd’hui. Épingle de sûreté!

©IMDBla tête d’épingle d’origine

enfer est l’un des grands classiques des films d’horreur avec une franchise à succès qui a touché le public du monde entier à travers les actions des cénobites, d’étranges créatures dirigées par Pinhead, qui vivent dans une autre dimension mais qui, grâce à une boîte magique, parviennent à se rendre à notre réalité. de déchaîner les pires conséquences sur les propriétaires de cet objet précieux.

Aujourd’hui la plateforme de streaming Hulu a partagé un bref teaser pour le remake de enfer qui sortira sur ce service le 7 octobre et a suscité de nombreuses attentes chez les amateurs de films d’horreur, en particulier ceux qui ont su profiter de tout le sang et sanglant fin de la franchise dans ses épisodes passés qui ne se contentent certainement pas des âmes sensibles.

Dans ce cas, le personnage iconique de enferqu’être avec des aiguilles sur le visage et la tête, connu sous le nom de Pinhead, sera joué par l’actrice Jamie Clayton protagoniste de sens8 où elle personnifie Nomi Markes, une transsexuelle de San Francisco, blogueuse politique et hacker qui est psychiquement connectée aux autres « sensible » qui ont vécu ensemble la mort d’une femme et qui partagent ce lien spécial depuis.

Jamie Clayton joue dans Hellraiser

Le nouveau enfer ne porte que ce mot comme titre et est catalogué comme une réinvention du classique de 1987 par le réalisateur clive aboyeur. David Bruckner est à l’avant-garde de la mise à jour dans laquelle une jeune femme luttant contre ses dépendances entre en possession d’une ancienne boîte à puzzle qui peut invoquer les cénobites, un groupe d’êtres sadiques d’une autre dimension.

Oui ok Hulu n’était pas le lieu le plus attendu pour cette réinvention de enfer le succès sur la plateforme d’une autre saga d’horreur comme la suite de prédateur, Proiequi est devenu la première la plus regardée du service, y compris des films et des séries, a fait naître l’espoir que ce classique de l’horreur avec les inquiétants Cenobites et Pinhead reviendrait faire son truc à Hollywood.

Ils rejoignent le casting du reboot de enfer acteurs Odessa A’zion (Fam), Adam Faison (Tout va bien), Drew Starkey (Outer Banks), Brandon Flynn (Ratched), Aoife Hinds (The Long Call), Jason Liles (Rampage), Yinka Olorunnife (The Transporter ), Selina Lo (Boss Level), Zachary Hing (Halo), Kit Clarke (Leonardo), Goran Visnjic (The Boys) et Hiam Abbass (Succession). Un fait de plus ? ¡HBO développe une série télévisée basée sur cette histoire d’horreur !

