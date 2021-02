Le nouveau He-Man et les jouets des maîtres de l’univers révèlent la refonte de la série Netflix

Nous avons maintenant notre premier regard sur la réinvention animée par CG d’un favori de l’enfance, alors que He-Man se refait une beauté pour le prochain redémarrage de Netflix. He-Man et les maîtres de l’univers. Ce premier regard vient d’une nouvelle ligne de jouets qui est lancée en conjonction avec la nouvelle série de Mattel.

He-Man et Battle Cat ont un nouveau look audacieux dans leur nouveau dessin animé Netflix https://t.co/0no5aRAV6gpic.twitter.com/lQLjA4CGyo – io9 (@ io9) 24 février 2021

La nouvelle image promotionnelle présente un He-Man beaucoup plus cartoony, dont les toros désormais surdimensionnés sont drapés d’une armure lourde, avec sa main désormais géante montrant une épée de pouvoir qui a également doublé de taille. Heureusement, sa tête relativement petite semble toujours arborer le mulet blond que nous connaissons et admirons tous. L’image montre également notre premier aperçu de l’ami félin de confiance de He-Man, Battle Cat, dont l’armure a également reçu une nouvelle mise à niveau vicieuse. Compte tenu de la conception censée être plus adaptée aux enfants, les guerriers légendaires ressemblent certainement à une force avec laquelle il faut compter.

He-Man et les maîtres de l’univers est la deuxième série basée sur le personnage bien-aimé à sortir sur Netflix. La série sera produite par Mattel Television et a une richesse de talent d’animation derrière elle avec Adam Bonnett (Descendance), Christopher Keenan (Ligue de justice, Batman au-delà) et Rob David (Maîtres de l’univers: révélation, Tortues Ninja Teenage Mutant) en tant que producteurs exécutifs. Bryan Q. Miller (Smallville) servira de showrunner de la série.

La nouvelle version de Netflix {{10} suivra le prince Adam d’Eternia, qui découvre le pouvoir de Grayskull, le transformant en He-Man, maître de l’univers. La série a été officiellement décrite par le géant du streaming comme «une réinvention de la série animée classique».

Alors que le plan pour He-Man et les maîtres de l’univers est d’être un spectacle plus axé sur la famille, avec la renaissance animée par CG pour explorer de nouvelles histoires et différentes interprétations des personnages chéris, Netflix produit également une série animée destinée aux adultes intitulée Maîtres de l’univers: révélation. Réalisé par Kevin Smith (Les commis, Mallrats) la série agira comme une suite de l’original He-Man et les maîtres de l’univers série de films des années 1980. Smith servira également de showrunner pour le spectacle tandis que Powerhouse Animation (Castlevania, Sang de Zeus) sont à bord pour gérer l’animation.

« Et cette année, nous allons jusqu’au bout. 2021 sera la première fois que la franchise sera soutenue avec un contenu épisodique depuis près de vingt ans », a déclaré Mattel dans un communiqué lors de leur récente réunion de la journée des analystes virtuels. «Et maintenant, il reçoit deux séries distinctes sur Netflix. La première réinvention contemporaine du cinéaste légendaire Kevin Smith s’appelle Masters of the Universe: Revelation et elle a déjà un buzz incroyable. Voici un aperçu de ce qui s’en vient … Et nous suivrons ceci avec une nouvelle série animée, He-Man et les Maîtres de l’Univers – un redémarrage amusant pour les enfants, attirant une toute nouvelle génération de passionnés. «

L’original He-Man et les maîtres de l’univers reste un favori de l’enfance pour tant de personnes, la série étant toujours très chère, ce qui entraînera sans aucun doute une réponse chargée d’émotion à la refonte. Alors, que pensez-vous du nouveau look de He-Man? Cela nous vient grâce à Toy Ark.

