Le nouveau Grogu Animatronic est là pour vos collations

Hasbro a révélé une nouvelle version Animatronic de Grogu de Le mandalorien qui utilise la Force et mange des collations!

Juste au moment où vous pensiez avoir suffisamment de produits Grogu, Hasbro a proposé quelque chose de nouveau. Aujourd’hui, ils ont ouvert des précommandes pour leur deuxième version animatronique de notre enfant vert préféré, basé sur ses actions adorables dans la deuxième saison de The Mandalorian.

Placez l’un des accessoires inspirés du divertissement inclus dans sa main et il réagira! Mettez un accessoire dans sa bouche et il émettra des sons qui vous permettront de savoir s’il pense que c’est délicieux ou dégueulasse! Quand GROGU (L’ENFANT) veut être pris et tenu, il tendra les deux bras. Et avec l’activation de Force, GALACTIC SNACKIN ‘GROGU effectuera un mouvement de Force à 2 mains, inspiré des scènes de la saison 2 de la série en direct THE MANDALORIAN sur Disney +! Les fonctionnalités supplémentaires incluent des effets sonores inspirés de la série, un peignoir haut de gamme, une tête mobile, des oreilles, des bras et des yeux clignotants!