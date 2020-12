Le nouveau Grinch de Matthew Morrison est inspiré du Joker de Joaquin Phoenix

Matthieu Morrison a partagé qu’il était inspiré par Joker de Joaquin Phoenix pour créer votre version du Grinch dans, ‘Le Grinch Musical Live ‘.

Le film avec Phénix, ‘Joker’ a été un succès retentissant en 2019 Pour la performance de l’acteur, cependant, il a également attiré de nombreuses critiques pour sa nature violente.

D’un autre côté, ‘The Grinch Musical Live’ de Dr. Seuss est une spéciale de théâtre familial qui a lieu depuis le 2013 grâce à NBC. Cette année, la présentation sera comme jamais auparavant en raison de la pandémie de coronavirus, pas de public. Au lieu de cela, la présentation sera filmée dans le Théâtre Troubadour de Londres et transmis par NBC.

L’acteur chargé de jouer le personnage vert, Matthieu Morrison, a révélé qu’il s’était inspiré pour ses mouvements de rien de plus et rien de moins que ‘Joker‘, “Je ne voulais pas Grinch être un bon danseur. J’ai beaucoup appris de l’interprétation de Joaquin phénix dans ‘Joker’ … juste en descendant ces escaliers, si lâche, insouciante et si authentique. «







«J’ai vraiment senti que ce serait ainsi que le Grinch. Au début, j’ai pensé: « Je ne pense pas que le Grinch dance ‘, ça ne me semblait pas très Grinch-y, mais ensuite j’y ai pensé et ça me semblait juste », a-t-il ajouté. Morrison.