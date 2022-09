Le nouveau grand projet de Yalitza Aparicio pour Netflix

in

NETFLIX

L’actrice nominée aux Oscars se prépare à revenir sur la plateforme de streaming. C’est ainsi que le film sera très différent de Rome d’Alfonso Cuarón !

© GettyYalitza Aparicio retourne travailler chez Netflix après Rome.

La course de Yalitza Apparicio ça ne fait que commencer : dans sa filmographie, il y a à peine trois productions. Mais, malgré sa courte carrière, il est indéniable qu’elle est devenue l’une des interprètes mexicain plus prestigieux. A 28 ans, elle est prête à redevenir la grande star de Netflix avec un nouveau projet prometteur. Découvrez tout sur ce nouveau film ci-dessous!

C’était en 2018 lorsque l’actrice a fait ses débuts dans Romele film de Alphonse Cuaron dans lequel il a joué Cléo. Bien que son expérience dans l’industrie du divertissement soit nulle, elle a décidé d’incarner une jeune employée de maison qui travaille pour une famille à Roma, un quartier bourgeois de Mexico. Et c’est qu’elle, née à Tlaxiaco, Oaxaca, sait très bien tout sur ce pays d’Amérique latine.

« Cuarón tire de ses souvenirs d’enfance une belle lettre d’amour adressée aux femmes qui l’ont élevé, brossant un portrait réel et émouvant des conflits domestiques et de la hiérarchie sociale à une époque de troubles politiques comme celle des années 1970.», explique Netflix, la plateforme de streaming qui propose le film dans son catalogue. L’impact de Yalitza Aparicio à l’écran fut tel que même l’Académie la reconnut bientôt avec une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice.

Maintenant, elle est prête à retourner au théâtre, et elle le fera dans une comédie qui se déroulera sur le service d’abonnement qui l’a catapultée vers la gloire. Il s’agit de la grande séductionun projet promu avec Que le Mexique soit vu, la célébration par Netflix du cinéma mexicain, de la narration culturelle et de la diversité. Cette fois, elle ne travaillera pas avec Cuarón, mais sera dirigée par Celso García.

Vous ne serez pas seul ! Ils l’accompagnent au casting Mémo Villegas et Pierre Louis. De même, la production sera dirigée par Nicolás Celis, qui a collaboré à Rome Oui Nuit de feu. La vérité est que Netflix mise tous ses paris sur cette production : bien qu’il reste encore quelques mois pour sa première, il a déjà partagé une vidéo qui présente la première lecture du scénario et a annoncé que le lancement officiel sur la plateforme est prévu pour la prochaine an. Un incontournable si vous avez apprécié Yalitza Aparicio à Rome!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂