Le nouveau four intelligent de Samsung est parfait pour... les streamers Twitch ?

Samsung a lancé le nouveau four intelligent Samsung Bespoke AI Oven, capable de diffuser en direct ce qui se passe à l’intérieur

À première vue, il ressemble à un four normal, mais à l’intérieur, il cache une fonction des plus curieuses

Les fours intelligents ils ne sont pas quelque chose de nouveau. Des firmes comme Samsung ou LG développent depuis un certain temps des appareils électroménagers de ce type, équipés de différents fonctionnalités ou capacités de connexion « intelligentes » qui le rendent facile à utiliser et à contrôler. Cependant, pendant la CES 2023 qui se déroule à Las Vegas, Samsung voulait aller plus loin avec son nouveau Four IA sur mesure.

Et c’est que, parmi les fonctions qui en font un « four intelligent », il est possible de trouver un système de reconnaissance automatique des aliments, qui propose à l’utilisateur les paramètres de temps et de température les plus appropriés en fonction de l’aliment à préparer. De plus, il comprend un « détecteur de brûlure » qui empêche les aliments de cuire plus que nécessaire.

Bien que rien de tout cela ne soit vraiment frappant. Et, Samsung a décidé que l’une des meilleures façons de profiter de la caméra intégrée pointant vers le four est donnant à l’utilisateur la possibilité de diffuser en direct ce qui se passe dans le four

Le « four à streamer » sera disponible à l’achat au troisième trimestre 2023

Le Bespoke AI Oven fait partie de la série Sur mesure de Samsung, et en tant que tel, est disponible en différentes finitions personnalisables en fonction de l’utilisateur (il y aura jusqu’à cinq couleurs au choix). À première vue, il ressemble à un four normal s’il n’y avait pas ses Écran tactile de 7 pouces de diagonaleà partir duquel il est possible de modifier les paramètres du four ou de vérifier l’état de cuisson des aliments.

Il a également un système d’ouverture « push to open », éliminant le besoin d’ajouter une poignée dédiée à l’ouverture. Lorsqu’il est temps de cuisiner, le Bespoke AI Oven dispose de plusieurs modes, dont un « mode friteuse à air », une cuisson à la vapeur ou des zones à double température.

Son système de reconnaissance intelligent est capable de détecter jusqu’à 80 plats et ingrédients différents, selon Samsung. Cependant, la version qui sera vendue en Europe sera encore plus « intelligente », pouvant étendre ce nombre jusqu’à 106 assiettes via le système Sense Inside formé avec différents algorithmes d’IA.

De plus, seule la version européenne aura le « détecteur de brûlure ».

Les autres fonctions du four (incluses sur les modèles américains et européens) sont intégration avec SmartThings Cooking et Samsung Healthqui permettent aux utilisateurs d’analyser les besoins alimentaires et d’établir des objectifs, ou mode d’enregistrement qui permettra de diffuser en vidéo ou en images ce qui se passe à l’intérieur du four.

Malheureusement, Samsung n’a pas confirmé Quel sera le prix de votre nouveau four intelligent. Il faudra attendre le moment de sa sortie sur le marché, prévue pour le troisième trimestre de l’annéepour pouvoir laisser des doutes.

