Le nouveau Ford EcoSport Active est maintenant en vente

Il y a environ un mois, nous vous avons révélé un taquin qui a anticipé le nouveau Ford EcoSport Active, nous vous présentons aujourd’hui le nouveau membre de la famille Ford des modèles aventureux.

Disponible en sept couleurs et avec une carrosserie bicolore, avec toit noir et rétroviseurs, esthétiquement, l’EcoSport Active a également reçu plusieurs éléments décoratifs qui visent à renforcer son look aventureux.

De cette façon, nous avons des passages de roue avec des protections en plastique noir, des jantes exclusives de 17 ”, des barres de toit et des couvercles de porte latéraux et inférieurs également en plastique noir.

A l’intérieur, on retrouve des revêtements en cuir et vinyle avec des coutures bleues et la lettre «A» (une allusion au fait qu’il s’agit de la version Active).

Vous ne manquez pas d’équipement

Côté équipement, en plus de ce qui est proposé de série et qui comprend, par exemple, les capteurs de stationnement arrière ou les vitres teintées, l’EcoSport Active dispose également de plusieurs packs d’options.

Ainsi, en plus de l’attelage de remorque amovible et des phares HD, le SUV Ford peut être équipé de quatre packs d’équipements en option:

Groupe X: comprend des rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables, un système de clé intelligente, SYNC 3, un système de navigation haut de gamme avec B&O Play à 10 colonnes, DAB et Ford Pass Connect;

Groupe de sécurité: comprend le système d’aide au stationnement avant et arrière, la caméra de recul, l’alerte du conducteur, les phares automatiques, le système de détection des angles morts;

Groupe hiver: comprend le pare-brise avec le système «Quickclear», les sièges avant chauffants et le volant;

Pack extérieur ST-Line: comprend des roues de 18 pouces et un divulgacher arrière.

Un seul moteur disponible

Côté mécanique, le nouveau Ford EcoSport Active ne sera disponible qu’avec un seul moteur: le 1.0 EcoBoost essence.

Ici, l’EcoBoost est présenté dans la version 125 ch couplée à une boîte manuelle à six rapports qui transmet la puissance aux roues avant. Émissions de CO 2 annoncés sont fixés à 137 g / km (cycle WLTP).

Disponible dès aujourd’hui chez les concessionnaires Ford, le nouvel EcoSport Active coûte à partir de 25 575 €.