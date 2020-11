Le nouveau film Transformers vient du réalisateur de Creed 2, Steven Caple Jr.

Après une recherche longue et ardue, Paramount Pictures et Hasbro Studios auraient trouvé le cinéaste avec lequel ils voulaient diriger le film New Transformers et auraient entamé des négociations avec Credo 2 réalisateur Steven Caple Jr. En janvier, les studios ont commandé deux scripts distincts pour une action en direct Transformateurs sortie à être développé par les scénaristes James Vanderbilt et Joby Harold et ont maintenant décidé d’aller de l’avant avec le scénario de Harold avec Caple Jr. le premier choix pour réaliser.

Après avoir rencontré plusieurs hauts dirigeants, dont Emma Watts, présidente de Paramount Motion Picture, le studio pense que Steven Caple Jr. est la meilleure solution pour l’avenir de la franchise, avec le prochain Transformateurs film dit être une refonte de la franchise et un départ complet de la série de films dirigés par Michael Bay qui précèdent.

Caple Jr.est surtout connu pour avoir réalisé la suite du drame sportif 2018 et Rocheux retombées, Credo 2, avec Michael B Jordan et Sylvester Stallone. Bien que pas aussi bien accueilli que son prédécesseur, Credo, Le suivi de Caple Jr a toujours fourni un coup de poing solide et a été très apprécié par le public et la critique. Les crédits précédents du réalisateur incluent également les courts métrages Le Pays des Misfits et Un arbre différent, drame percutant La terre, et une poignée d’épisodes de la comédie ABC Cultivé. Caple Jr.est un choix très intéressant pour reprendre le Transformateurs la franchise. Ses sensibilités cinématographiques sont clairement éloignées de celles de Michael Bay et devraient certainement fournir la nouvelle et nouvelle direction que les studios espèrent.

Ce n’est pas le seul Transformateurs film à l’horizon cependant, avec Paramount et Hasbro Studios prévoyant toujours de collaborer sur un film d’animation préquelle de Transformers autonome avec Histoire de jouets 4 réalisateur Josh Cooley. Le projet explorera les origines interstellaires des Autobots et des Decepticons sur leur planète natale Cybertron, et tournera spécifiquement autour de la relation entre les dirigeants rivaux Optimus Prime et Megatron. Il est également intéressant de noter que les rapports indiquent également que le film sera « séparé et séparé » des films d’action en direct qui ont honoré le grand écran jusqu’à présent.

Cette visite animée à Cybertron est sur les cartes depuis un certain temps, avec Andrew Barrer et Gabriel Ferrari travaillant sur le projet depuis tout le chemin du retour en 2015, plusieurs mois après qu’Akiva Goldsman ait formé une salle d’écrivain pour proposer des idées sur l’expansion du Transformateurs univers. Aujourd’hui, une demi-décennie plus tard, le projet évolue enfin dans la bonne direction.

le Transformateurs La franchise a été un énorme tirage au sort pour Paramount depuis un certain temps. Lancée en 2007, la série de films a varié en qualité mais a quand même réussi à récolter plus de 4 milliards de dollars au box-office à travers cinq films. Après la sortie de 2017 gravement mutilé Transformers: le dernier chevalier, le réalisateur Michael Bay s’est séparé de la franchise afin de travailler sur du matériel plus original, d’où le projet de redémarrage des studios.

Pourtant, Paramount et Hasbro semblent apporter la bonne quantité de talents à la fois pour l’action en direct et les efforts animés, ce qui en fait un bon moment pour être un Transformateurs ventilateur. Cela nous vient de Deadline.

