Le nouveau film Transformers obtient un titre et une date de sortie

Paramount a annoncé la date de sortie d’un tout nouveau Transformateurs film, qui ramènera le Guerres des bêtes héros et méchants !

Les fans de Transformers ont un nouveau film à marquer sur leur calendrier, car Paramount a révélé un nouveau film, Transformers : L’Ascension des Bêtes. Comme le titre l’indique (et comme nous l’avons entendu il y a quelque temps), le film donnera aux fans qui ont grandi avec le Guerres des bêtes série un régal :

La production du film a commencé maintenant, avec le réalisateur Steven Caple, Jr à la barre. Quels Maximals et Predacons avez-vous le plus hâte de voir ?

Revenant à l’action et au spectacle qui ont capturé pour la première fois les cinéphiles du monde entier il y a 14 ans avec les Transformers originaux, Transformers: Rise of the Beasts emmènera le public dans une aventure mondiale des années 90 et présentera les Maximals, Predacons et Terrorcons à la bataille terre entre les Autobots et les Decepticons. Réalisé par Steven Caple Jr. et avec Anthony Ramos et Dominique Fishback.