Le nouveau film Teenage Mutant Ninja Turtles se déroule chez Paramount avec les Jost Brothers

Un tout nouveau Teenage Mutant Ninja Turtles Le film est en cours de développement avec Colin et Casey Jost qui écrivent le script. Deadline rapporte que Colin, qui est surtout connu pour son travail sur Saturday Night Live, s’est associé à son frère Casey pour co-écrire un sans titre Teenage Mutant Ninja Turtles film pour Paramount Pictures. Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, Scott Mednick et Galen Walker produisent.

Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé sur le nouveau film pour le moment, bien que nous puissions présumer qu’il suivra Leonardo, Michelangelo, Raphael et Donatello dans une toute nouvelle aventure. Le projet serait une priorité élevée pour Paramount suite à l’annonce de la production d’un film d’animation par Seth Rogen par Seth Rogen. Teenage Mutant Ninja Turtles film pour Nickelodeon Animation Studios. Ce film devrait sortir le 11 août 2023.

Il n’y a pas grand-chose d’autre pour continuer avec le point de vue des frères Jost sur les héros dans une demi-coquille, mais il pourrait y avoir un accent sur les éléments de comédie avec Colin Jost impliqué. Il a été l’un des principaux écrivains de SNL depuis 2005 et est actuellement l’un des principaux scénaristes de la série. Il a également été un Mise à jour du week-end co-présentateur depuis 2014 aux côtés de Michael Che, dont la semaine n’a pas été aussi positive.

Colin co-écrit également le film Le pire homme pour Universal, qui sera également co-vedette du comédien aux côtés SNLest Pete Davidson. Il est également apparu dans des films comme Tom et Jerry et À venir 2 Amérique et est sur le point de revenir à Saturday Night Live cette année. En 2020, il publie ses mémoires Un visage très percutant qui a été réédité en livre de poche en juin.

Casey Jost, quant à lui, travaille comme scénariste et producteur sur la série de caméras cachées Jokers peu pratiques. Auparavant, il avait travaillé comme écrivain pour Tard dans la nuit avec Jimmy Fallon et Personnages bienvenus. Il a également eu un rôle dans la comédie de 2015 Staten Island l’été, qui a été écrit par le frère Colin, et plus récemment paru dans Jokers impraticables : le film.

Nous avons vu de nombreuses itérations de Teenage Mutant Ninja Turtles au fil des années, tant sur le grand que sur le petit écran. Paramount a d’abord redémarré la franchise avec les dunes de platine de Michael Bay en 2014 avec une réimagination en direct des personnages emblématiques. Il y a eu des réactions mitigées de la part des fans et des critiques, mais le film a été un grand succès, donnant naissance à la suite de 2016 Teenage Mutant Ninja Turtles : Sortir de l’ombre. Il y a eu des tentatives au point mort ces dernières années pour développer un autre live-action Tortues film.

Issu de la série originale de bandes dessinées, Teenage Mutant Ninja Turtles suit un groupe de super-héros de frères et sœurs tortues anthropomorphes qui ont été formés aux arts martiaux par leur père adoptif, un rat anthropomorphe nommé Splinter. Le quatuor se compose de Leonardo avec les épées, Raphaël avec la paire de sai, Michel-Ange avec les nunchucks et Donatello avec le bâton de bo. Le méchant Shredder, le chef d’une organisation maléfique connue sous le nom de Foot Clan, s’oppose généralement à eux.

Une date de sortie pour Paramount’s untitled Teenage Mutant Ninja Turtles le film n’a pas encore été annoncé. Pendant ce temps, le redémarrage animé par CG de Seth Rogen devrait sortir le 11 août 2023. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

Sujets : Teenage Mutant Ninja Turtles