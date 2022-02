Le nouveau film Teen Wolf pour Paramount + ramènera le casting original

Le nouveau film de Paramount+ qui fera revivre la série acclamée de vtt, » Teen Wolf », a ajouté de nombreux acteurs de la distribution originale de la série sur laquelle il est basé. Alors que la série a été annoncée il y a quelque temps, il a maintenant été confirmé que Tyler Posey jouera son rôle de Scott McCall dans le nouveau film, le personnage principal de la série de » Teen Wolf ».

Comme Posey, d’autres acteurs reprendront leurs rôles dans l’univers « Teen Wolf », à commencer par Holland Roden comme Lydia Martin Shelley Hennig comme Malia Tate Roseau de cristal comme Allison Argent Orny Adams comme l’entraîneur Bobby Finstock, Tilleul Ashby en tant que shérif Noah Stilinski, JR Bourne comme Chris Argent seth gilliam en tant que Dr Alan Deaton, Colton haynes comme Jackson Whittemore Ryan Kelly en tant que député Jordan Parrish, Mélissa Ponzio comme Melissa McCall et Dylan Sprayberry comme Liam Dunbar.

Sans aucun doute, cette nouvelle production de » Teen Wolf » Ce sera un délice pour les fans qui ont grandi avec la série initialement sortie en 2011 par MTV, et qui en Amérique latine était connue sous le nom de « Teen Wolf ». Ce nouveau film annoncera une distribution supplémentaire à une date ultérieure, et on ne sait pas encore quand il sortira. D’autre part, Tyler Posey a confirmé sa participation en octobre de l’année dernière montrant son enthousiasme à jouer à nouveau le personnage.

»Je suis juste excité de jouer à nouveau ce personnage. Il me manque, je l’aime », a déclaré l’acteur. « Nous étions au lycée pendant ce qui semblait être 10 ans. Je suis ravi de jouer à cette ancienne version et de voir à quoi ressemblera le personnage sans l’implication d’une école. Ce sera intéressant ».

Le projet a été annoncé pour la première fois en septembre 2021, lorsque le créateur de » Teen Wolf », Jeff Davisavait signé un nouvel accord général avec Studios de divertissement MTVqui comprenait un film qui ramènerait la série » Teen Wolf »en exclusivité sur Paramount+.

Selon le synopsis officiel, le film à venir se déroule lorsqu’un « mal terrifiant émerge à Beacon Hills. Les loups hurlent une fois de plus, appelant au retour des banshees, des coyotes-garous, des chiens de l’enfer, des kitsunes et de tous les autres métamorphes dans la nuit. Mais il n’y a qu’un seul loup-garou comme Scott McCall, plus un adolescent mais toujours un alpha, il peut rassembler de nouveaux alliés et rassembler des amis de confiance pour combattre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté. « .