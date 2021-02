Le nouveau film Superman vient du producteur JJ Abrams et de l’écrivain Ta-Nehisi Coates

Il est enfin temps. UNE Redémarrage de Superman le film serait en préparation. Ombre et acte rapporte que l’auteur Ta-Nehisi Coates a été embauché pour écrire un nouveau Superman fonctionnalité pour Warner Bros.et DC. JJ Abrams produira sous sa bannière Bad Robot aux côtés de Hannah Minghella. Aucun réalisateur n’a encore été attaché et les détails de l’intrigue sont fermement cachés.

On parle également du redémarrage introduisant le premier Black Superman. Après l’annonce de la nouvelle, Le journaliste hollywoodien Le journaliste Borys Kit a tweeté: « Le public sera-t-il présenté à un Black Superman? C’est l’intention et quelque chose que le studio essaie de trouver un moyen depuis des mois, voire un an ou deux, selon des sources. » Cela n’a pas encore été officiellement confirmé, mais les cinéastes ont publié une déclaration commune à Ombre et acte à propos du projet.

« Être invité dans l’univers étendu de DC par Warner Bros., DC Films et Bad Robot est un honneur », a déclaré Ta-Nehisi Coates. « Je suis impatient d’ajouter de manière significative à l’héritage du héros mythique le plus emblématique d’Amérique. »

Dans la déclaration, JJ Abrams a également déclaré: « Il y a encore une nouvelle histoire de Superman, puissante et émouvante à raconter. Nous ne pourrions pas être plus ravis de travailler avec le brillant M. Coates pour aider à porter cette histoire sur grand écran, et nous sommes au-delà merci à l’équipe de Warner Bros. pour cette opportunité. «

« Entre le monde et moi de Ta-Nehisi Coates a ouvert une fenêtre et a changé la façon dont beaucoup d’entre nous voient le monde », a ajouté Toby Emmerich, président du Warner Bros. Pictures Group. « Nous sommes convaincus que son interprétation de Superman donnera aux fans une nouvelle et passionnante façon de voir l’homme d’acier. »

Apparemment, la recherche du nouveau Kal-El / Superman n’a même pas encore commencé, il est donc difficile de savoir qui jouera le prochain Clark Kent sur grand écran. Cela suggère également que le redémarrage réinventera Superman avec un nouvel acteur dans le rôle, plutôt que de ramener Homme d’acier et Ligue de justice star Henry Cavill. Avec l’avenir de Superman sur le grand écran enveloppé de mystère pendant des années, il y avait eu des rapports contradictoires quant à savoir si Cavill avait vraiment fini de jouer le rôle.

Après avoir été interprété par George Reeves dans les années 1950, Kal-El a été interprété par Christopher Reeve dans une série de Superman films dans les années 70 et 80. Brandon Routh est entré dans les collants rouges et bleus pour le redémarrage de 2006 Le retour de Superman, reprenant plus tard le rôle de l’événement de croisement télévisé Crise sur des terres infinies. Cavill a fait ses débuts en tant que Superman en 2013 Homme d’acier, et après être apparu dans plusieurs films croisés, il peut à nouveau être vu dans la partie lorsque Justice League de Zack Snyder frappe HBO Max en mars. Il semble que Man of Steel 2 ne se produise peut-être pas malgré les rumeurs constantes.

Pendant ce temps, une autre interprétation du super-héros est décrite par Tyler Hoechlin dans la nouvelle série de The CW Superman et Lois. Avec Elizabeth Tulloch dans le rôle de Lois Lane, la série fait partie de l’Arrowverse avec Hoechlin apparaissant précédemment dans le rôle de Super Girl. Superman Les fans ont été plutôt impressionnés par la performance de Hoechlin et la façon dont la série gère le personnage, qui comprend un retour au costume plus traditionnel. La première de la série de deux heures a été largement saluée et tous ceux qui ont raté le pilote peuvent le regarder gratuitement sur le site officiel de The CW.

Il n’y a pas encore de mot sur quand le nouveau Superman La fonction de redémarrage commencera à tourner ou quand elle devrait être libérée. Cette nouvelle nous vient de Shadow and Act.

