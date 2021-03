Le nouveau film Star Trek vient de l’écrivain Discovery Kalinda Vazquez

Un nouveau Star Trek le film est en cours chez Paramount Pictures. Deadline rapporte que Kalinda Vazquez a signé avec le studio pour écrire un film original de Star Trek avec la production de Bad Robot Productions de JJ Abrams. Vazquez a déjà écrit pour Star Trek: Découverte, bien qu’il ne soit pas encore clair si son nouveau film sera connecté à l’une des émissions actuelles sur Paramount + ou s’il s’agira d’une histoire autonome.

Avec Star Trek: Découverte, Kalinda Vazquez travaille également sur une adaptation de la série HBO du roman de science-fiction de Roger Zelazny Les repères routiers. Ses autres crédits télévisés comprennent Fugueurs, Il était une fois, Nikita, Cible humaine, et Prison Break. Velazquez a également été producteur exécutif de la série d’horreur AMC Craindre le mort-vivant.

Avec William Shatner jouant le capitaine James T.Kirk, le Star Trek La série a fait sa première incursion dans les films avec le film de 1979 avec la distribution originale. Cette série originale de films s’est terminée par Star Trek VI: le pays inconnu en 1991. Patrick Stewart et l’équipage de La prochaine génération ferait un suivi en jouant dans quatre Star Trek leurs propres films entre 1994 et 2002. Cette histoire s’est poursuivie dans la nouvelle série dérivée Star Trek: Picard qui ramène plusieurs personnages de La prochaine génération.

Sur grand écran, la franchise a été redémarrée avec Chris Pine prenant le rôle du capitaine Kirk en 2009. Star Trek. Le casting redémarré comprenait également Zachary Quinto comme Spock, Karl Urban comme Bones McCoy, Zoe Saldana comme Nyota Uhura, Simon Pegg comme Scotty, John Cho comme Hikaru Sulu et Anton Yelchin comme Pavel Chekov. Ce film a été suivi de deux suites en 2013 et 2016. Les films ont été de grands succès au box-office, et bien qu’ils n’aient pas été sans critiques, ils ont également été salués par de nombreux fans de la franchise.

La dernière fois qu’il avait été signalé qu’un nouveau Star Trek le film était en développement, FargoLe créateur Noah Hawley avait été sollicité pour développer un nouveau redémarrage pour la franchise. L’année dernière, le cinéaste a déclaré que le studio avait mis fin au projet peu de temps avant la production, les dirigeants ayant finalement décidé d’aller dans une direction différente. Les états de la série étaient sur les tablettes depuis, mais il semble que Paramount soit satisfait de l’histoire que Vazquez a en tête.

Il y a eu d’autres faux départs dans le passé pour un Star Trek redémarrer, nous verrons donc si cette itération a plus de chance. À un moment donné, Quentin Tarantino complotait pour écrire un R-rated Star Trek film, bien qu’il ait fini par s’éloigner du projet. Il y a aussi longtemps eu des rumeurs selon lesquelles le casting de « Kelvin Timeline » reviendrait pour un Star Trek 4, mais même les acteurs eux-mêmes ne semblent pas savoir si le projet se réalisera un jour ou non.

Parce que le nouveau Star Trek est très tôt dans le développement, aucun acteur n’est encore attaché au projet. On ne sait pas quand le tournage commencera et une date de sortie n’a pas encore été fixée. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

