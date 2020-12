Le nouveau film Sleepaway Camp est en préparation, déclare la star originale Felissa Rose

Un aspect déterminant du genre horreur-slasher est la capacité d’un film à choquer le public, de préférence de la manière la plus gorgée possible. Classique slasher culte de 1983 Camp Sleepaway en fournit l’un des exemples les plus notoires, avec une fin de tournure sauvage dont on parle et disséqué depuis des décennies. Felissa Rose, star de Camp Sleepaway et ses suites, a révélé à Bloody Disgusting que la franchise pourrait bientôt ajouter un nouveau chapitre.

« Je vais dire ceci, car il y a tellement de choses qui se profilent dans l’univers du Sleepaway Camp depuis si longtemps. Vont-ils le refaire? Y aura-t-il une autre suite? Je sais que quelque chose est en préparation. Je ne sais même pas vraiment comment cela sera, mais je peux vous dire que certainement comme – nous venons de célébrer notre 37e anniversaire – j’aimerais dire que, notez mes mots, d’ici le 40, quelque chose sortira. «

Dans la version originale Camp Sleepaway, Felissa Rose a joué le rôle principal d’Angela Baker, une adolescente timide et retirée qui est envoyée au Camp Arawak avec son cousin Ricky. Bientôt, une série d’accidents étranges entraîne le meurtre des habitants du camp. À la fin du film, il est révélé que (SPOILER!) Angela est en fait un garçon nommé Peter, dont la tante Martha l’a élevée comme une fille, conduisant à l’état mental confus qui a transformé Angela / Peter en un tueur.

Bien sûr, avec le débat houleux sur la politique de genre dont le monde a été témoin au cours des dernières années, un film comme Camp Sleepaway pourrait être considéré comme trop risqué de nos jours. Pourtant, Rose a une idée pour un nouveau film dans la série, qui couvrirait les événements des premières années d’Angela / Peter.

« Maintenant, s’ils me consultaient un jour, j’aimerais voir une préquelle du monde du Sleepaway Camp. Parce que c’est l’un de ces films qui est motivé par les circonstances qui se produisent au début du film. Et j’adorerais Comprendre qui est tante Martha? Que lui est-il arrivé en créant tout ce qu’elle a fait avec Angela et Ricky? Pourquoi Angela n’est-elle pas allée camper avec Ricky l’autre été? Avec tout ça, j’aimerais voir une préquelle. Je voudrais J’adore faire la préquelle. Donc, nous n’avons certainement pas vu la fin de Sleepaway Camp. «

« Pour moi, c’est toute ma vie. Cela m’a donné une vie. Sleepaway Camp m’a donné une vie. C’est la vérité. Cela semble bizarre quand je dis ça, mais j’ai épousé mon mari parce qu’il était le-je ne l’ai pas épousé parce que il était le fan numéro un, mais je l’ai épousé et il était le plus grand fan du film … Nous nous sommes rencontrés parce qu’il était venu sur le tournage de Return to Sleepaway Camp il y a presque dix-huit ans et nous nous sommes rencontrés parce qu’il était ce fan fou de Camp Sleepaway. «

Tandis que Camp Sleepaway est considéré comme un classique culte de son genre, les films d’horreur sont rarement la voie vers des rôles plus traditionnels pour ses acteurs principaux. Dans les jours qui ont suivi son interprétation du rôle d’Angela Baker, Rose est restée fidèle au genre d’horreur, avec des apparitions dans des films comme La malédiction d’une nonne, Maison de la mort, et Nuit silencieuse, nuit de zombies. Bien qu’elle ait été classée comme une «reine des cris», Rose reste reconnaissante des opportunités qui Camp Sleepaway lui a fourni.

