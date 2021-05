Le nouveau film Scream lancera une nouvelle franchise, ce n’est pas un redémarrage, un remake ou une suite

Cri 5 Star Courteney Cox a offert un peu plus de perspicacité dans la direction de la suite de slasher à venir, l’appelant une « nouvelle franchise ». L’actrice, qui revient dans la série après une décennie, caractérise le nouveau Pousser un cri comme un nouveau départ, le film prenant probablement des notes de récentes sorties d’horreur telles que celles de 2018 Halloween qui a ignoré toutes les suites ultérieures publiées après l’original.

« C’est le cinquième … ce n’est pas Cri 5, mais. C’est Scream. Les réalisateurs sont incroyables, ils le font absolument … c’est une nouvelle franchise … C’est branché. C’est effrayant. C’est juste un nouveau cri. Ce n’est pas un redémarrage, ce n’est pas un remake, c’est juste un tout nouveau lancement. Je pense que ça va être fantastique. «

le Pousser un cri La franchise a toujours été connue pour sa méta-approche du genre, donc si le cinquième film « fait un Halloween » et ignore les multiples suivis, attendez-vous à des références et des blagues faisant allusion à ce fait.

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett et écrit par James Vanderbilt et Guy Busick, il a déjà été révélé que le nouveau Pousser un cri va en effet faire avancer la franchise, en s’inspirant de sorties d’horreur plus contemporaines telles que Jordan Peele’s Sortez« Nous avons beaucoup parlé du travail de Jordan Peele, parce que ce qu’il fait est la chose la plus proche de quelque chose que nous espérons faire, et que nous aimons en termes de tonalité, où c’est amusant, et c’est à propos de quelque chose, et c’est passionnant, et ce n’est pas qu’une chose », a déclaré Bettinelli-Olpin à propos de leur approche du projet.

Il a poursuivi en disant: « Nous avons beaucoup parlé du style visuel de Us quand nous en parlions, car il capturait quelque chose de très honnête et organique tout en se sentant comme un grand film amusant et de pouvoir faire ces deux choses simultanément. et avoir une ambiance indie qui est aussi un grand film de pop-corn amusant … C’est ce que, pour nous, Wes Craven a maîtrisé avec Nightmare on Elm Street et Scream, où il est capable de marcher sur cette ligne, et c’est la dernière chose de cette lignée pour nous. »

On ne sait pas grand-chose encore sur l’intrigue, sauf qu’elle suivra l’histoire d’une jeune femme qui retourne dans son ancienne ville natale, pour seulement rencontrer d’horribles cas de meurtre liés à un tueur en série masqué notoire. Beaucoup de la distribution originale devraient revenir, y compris David Arquette comme Dewey Riley, Neve Campbell comme Sidney Prescott, Marley Shelton comme Judy Hicks, Roger L.Jackson comme voix de Ghostface et Courteney Cox comme Gale Weathers. Ils seront rejoints par les nouveaux arrivants Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Dylan Minnette, Mikey Madison, Sonia Ben Ammar et Kyle Gallner.

Non seulement le film lui-même s’approchera davantage de l’état actuel des choses, mais il en va de même pour sa réalisation, plusieurs brouillons du scénario étant écrits dans le but de limiter le climat actuel des spoilers et de garder l’identité du tueur un secret. « Je pense que les deux choses à retenir pour nous. Premièrement, il existe plusieurs versions du brouillon et la plupart des acteurs ne savent pas s’ils ont la bonne version ou non », a déclaré le producteur William Sherak. « Nous avons donc joué à ce jeu avec eux aussi. Et le plaisir d’un film Scream est que tout le monde est coupable jusqu’à ce que son innocence soit prouvée, et non l’inverse. Donc, le but est de faire durer cela aussi longtemps que possible et Aie du plaisir avec ça. »

Tournage pour le Pousser un cri revival a eu lieu à Wilmington, en Caroline du Nord, de septembre à novembre 2020, et devrait être publié le 14 janvier 2022 par Paramount Pictures. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Drew Barrymore Show.

Sujets: Scream 5, Scream