Le nouveau film Scream est terminé, les réalisateurs partagent un aperçu du générique d’ouverture

Ce que la plupart appellent encore Crier 5 a terminé la production avant sa sortie prévue au début de 2022. La suite à venir, officiellement intitulée Pousser un cri, a terminé la photographie principale en novembre en Caroline du Nord. Les cinéastes ont depuis travaillé pour terminer la post-production du film, et mercredi soir, le co-réalisateur Matt Bettinelli-Olpin a révélé que le nouveau Pousser un cri est officiellement dans la boîte.

SCREAM (2022) est terminé ! Nous sommes ravis que vous le voyiez tous bientôt. #ForWespic.twitter.com/XsBYCCrtlr – Matt Bettinelli-Olpin (@BettinelliOlpin) 7 juillet 2021

« Pousser un cri (2022) est terminé ! Nous sommes ravis que vous le voyiez tous bientôt », a écrit Bettinelli-Olpin, ajoutant le hashtag #ForWes.

De retour en novembre, producteur exécutif et original Pousser un cri l’écrivain Kevin Williamson a révélé que le tournage avait été terminé en publiant quelques photos d’emballage du tournage. Il a également révélé que le nouveau film s’appellerait Pousser un cri plutôt que Crier 5, peut-être parce qu’il y a de nouveaux cinéastes à la barre. Wes Craven, qui a réalisé les quatre précédents films Scream et avait l’intention de faire Crier 5, décédé en 2015.

« C’est un enveloppement sur Pousser un cri, que j’ai le plaisir de vous annoncer est le titre officiel du prochain film ! Il y a près de 25 ans, lorsque j’ai écrit Scream et que Wes Craven lui a donné vie, je n’aurais pas pu imaginer l’impact durable que cela aurait sur vous, les fans », a déclaré Williamson dans le fil Twitter.

C’est la fin de Scream, dont je suis ravi d’annoncer que c’est le titre officiel du prochain film ! Il y a près de 25 ans, lorsque j’ai écrit Scream et que Wes Craven lui a donné vie, je n’aurais pas pu imaginer l’impact durable que cela aurait sur vous, les fans. (1/3) pic.twitter.com/RCuhVUclG4 – Kevin Williamson (@kevwilliamson) 18 novembre 2020

« Je suis ravi que vous retourniez à Woodsboro et que vous ayez à nouveau très peur », a ajouté Williamson. « Je pense que Wes aurait été si fier du film que Matt et Tyler font. Je suis ravi de retrouver Neve, Courteney, David et Marley, et de travailler aux côtés d’une nouvelle équipe de réalisateurs et d’un incroyable casting de nouveaux arrivants qui se sont réunis pour poursuivre l’héritage de Wes avec la relance prochaine de la franchise qui me tient tant à cœur. Rendez-vous dans les salles en janvier 2022. «

Comme le dit Williamson, Pousser un cri (2022) verra le retour de Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott, de David Arquette dans le rôle de Dewey Riley, de Courteney Cox dans le rôle de Gale Weathers et de Marley Shelton dans le rôle de Judy Hicks. Roger L. Jackson sera également de retour en tant que voix de Ghostface. Les nouveaux venus dans le casting du prochain film slasher incluent Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minnette, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ben Ammar, Mikey Madison, Mason Gooding et Kyle Gallner.

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett dirigent le nouveau Pousser un cri sur un scénario écrit par James Vanderbilt et Guy Busick. Bien que la star de la série Neve Campbell ait hésité à faire le film sans la participation de Wes Craven, elle a finalement accepté après avoir eu des conversations avec les cinéastes qui ont pris les clés de la franchise. Il était clair pour Campbell que Bettinelli-Olpin et Gillett voulaient « honorer et respecter la vision de Wes ».

« J’ai définitivement eu une période où je pensais que ce serait trop étrange de faire un film sans Wes, et je n’étais pas certaine de vouloir faire ça », a-t-elle déclaré à THR l’année dernière. « Mais, je pense qu’assez de temps s’est écoulé. J’ai reçu cette lettre vraiment, vraiment respectueuse des réalisateurs du nouveau. Ils ont écrit une lettre honorant Wes d’une si belle manière, et ils ont exprimé que la raison pour laquelle ils font des films d’horreur est parce que de Wes et le Pousser un cri cinéma. Ils ont également exprimé à quel point ils sont époustouflés à l’idée d’avoir l’opportunité d’en faire un et combien ils veulent honorer et respecter la vision de Wes. »

Pousser un cri devrait sortir le 14 janvier 2022. La production du film étant officiellement terminée, espérons qu’une bande-annonce n’est pas trop éloignée. Cette nouvelle nous vient de Matt Bettinelli-Olpin sur Twitter.

