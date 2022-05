Le nouveau film qui a détrôné Marvel et Doctor Strange dans le multivers de la folie au box-office

in

merveille

Les chiffres du week-end dernier au box-office étaient connus et un nouveau film a dépassé Doctor Strange 2, laissant ainsi Marvel à la deuxième place.

© Studios MarvelLe nouveau film qui a détrôné Marvel et Doctor Strange dans le multivers de la folie au box-office.

Doctor Strange dans le multivers de la folie Il est sorti dans les salles du monde entier le 4 mai et a généré un nouveau succès au sein de l’univers cinématographique Marvel. Le film était très attendu par les fans après les événements de Spider-Man : Pas de retour à la maison Oui a mené le classement des collections aux États-Unis jusqu’au week-end dernier, où il a été dépassé par un nouveau film.

Le long métrage de super-héros avec Benedict Cumberbatch a rapporté 872 773 979 millions de dollars dans le monde, mais le marché local représente 43 % du total. Selon les chiffres officiels, ils ont actuellement empoché 373 973 979 millions de dollars et dans les premiers mois de l’année, il se positionne comme l’un des films les plus rentables, mais son règne commence à prendre fin aux mains de Top Gun : Maverick.

Selon les données publiées par Mojo au box-officela suite du long métrage de 1986 de Tom Croisière J’en ai 126,7 millions de dollars au box-office américain et cela devient la meilleure ouverture pour l’acteur de toute sa carrière. De plus, au niveau international, le nombre augmente lorsque l’on ajoute au total 282 000 000 millions de dollarsavec le Royaume-Uni et l’Australie comme pays en vedette.

Dans la même mise à jour du week-end, Doc étrange 2 elle occupait la deuxième place avec seulement 15 855 000 millions de dollars, perdant plus de 50 % de sa collecte d’une semaine sur l’autre. Cependant, avoir été plus longtemps sur le panneau d’affichage ralentit la chute, mais c’est toujours un coup dur pour Studios Marvel qu’après la pandémie, il n’a pas atteint les chiffres escomptés.

D’autre part, Top Gun : Maverick Il vient d’entrer sur le marché et pourrait être l’une des grandes surprises de l’année, étant donné qu’il ne fait pas partie d’une grande franchise comme le MCU, bien qu’il soit avec une version avec plus de salles. Tellement de Tom Croisière Comme l’intrigue de sa suite, centrée sur le retour de Pete Mitchell après plus de 30 ans, ce sont les condiments idéaux pour profiter d’un grand spectacle au cinéma.

