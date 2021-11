Le nouveau film Netflix qui a tout pour arracher le record d’audience de The Squid Game

Myprotein THE Whey - 30servings - Nouveau - Caramel salé

Vous souhaitez battre tous les records ? Si oui, vous avez besoin des meilleurs ingrédients. Il est temps de booster votre entraînement grâce à THE Whey, notre mélange avancé de tri-protéines. Préparez-vous à vous surpasser, à battre vos adversaires et à gagner. Contenant 25 g de protéines par portion, ce mélange unique et purifié de protéines à base de concentré de lactosérum, d’isolat de lactosérum et de Lacprodan® HYDRO.Power (protéines de lactosérum hydrolysées) vous apporte des nutriments de qualité supérieure qui favorisent le développement et le maintien de la masse musculaire¹. Il est pauvre en sucre et en matières grasses pour aider votre corps à atteindre des performances optimales. Nos formules basées sur la science contiennent des ingrédients efficaces et de haute qualité pour booster votre entraînement tout en vous permettant d’atteindre vos objectifs nutritionnels et d’améliorer vos performances physiques. Il est temps de battre vos records grâce à THE Whey.