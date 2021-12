Le nouveau film Netflix présente une scène de sexe bouleversante avec une torsion horrible

Un nouveau film Netflix présente la scène de sexe «la plus sauvage» de l’année – avec une torsion qui fait tourner l’estomac

Deux (Dos dans son espagnol natal) suit un scénario tortueux et une scène de sexe incroyablement tordue, le tout couronné d’une épiphanie familiale encore plus troublante.

Sara, interprétée par Marina Gatell, et David, interprété par Pablo Derqui, se réveillent dans une confusion douloureuse où le moindre mouvement entraîne une douleur atroce pour les deux parties.

L’histoire suit le couple essayant de comprendre ce qui leur est arrivé et qui aurait commis un acte aussi odieux en supposant que le coupable était Mario, le mari extrêmement jaloux et contrôlant de Sara.

Ensuite, pour aggraver cette prémisse extrêmement troublante, ils se rendent compte plus tard qu’ils sont des jumeaux siamois perdus depuis longtemps.

Un avis de Decider disait : « Deux est un film vraiment étrange plein de gore, de nudité, d’humour noir et de mystère, mais c’est cette scène de sexe qui me hantera pour toujours.

« C’est une scène bizarre parce que je suppose que cela aurait pu être amusant et pervers – comme, l’idée de deux personnes succombant au désir dans une situation de torture intense a un certain érotisme inhérent – mais l’inceste et la fin sanglante annulent tout ce qui est divertissant à ce sujet. «