Le nouveau film Netflix de Ryan Gosling et Chris Evans a un score presque parfait sur les tomates pourries

Un autre a ajouté: « Dur à l’extérieur, tendre à l’intérieur, beaucoup d’action, de combats, de cascades, non sans humour, lisse et bien fait. Tropes de base des genres, bien que bien faits. La chimie était discrète, implorant un deuxième essai. «

Alors qu’un autre a ajouté: « Ce film aurait dû s’appeler » SIX EST LE NOUVEAU 007 !!! « C’est une super, super balade avec un jeu d’acteur, une mise en scène et une écriture exceptionnels. Ryan Gosling atteint la marque à 100%. »

Et avec des gens comme Gosling, Evans et James Bond star Ana de Armas, ainsi que Billy Bob Thornton également en vedette, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

David Fear de Rolling Stone a écrit à propos du film : « L’homme gris veut vous rappeler à quel point ces types de divertissements sont une décharge de dopamine à l’ancienne, et il a ce qui semble être les ingrédients nécessaires pour le faire. Ce qui, pour être honnête, ne fait que vous faire souhaiter que ce soit plus serré, plus tendu, plus dur, meilleur. »