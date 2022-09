Le nouveau film Netflix de Kevin Hart et Mark Wahlberg donne aux deux acteurs le pire score de Rotten Tomatoes de leur carrière

Le dernier film de Kevin Hart et Mark Wahlberg a donné aux deux stars leur note la plus basse jamais enregistrée sur Rotten Tomatoes. Vous pouvez voir la bande-annonce ici :

Moi temps a atterri sur Netflix la semaine dernière et il est juste de dire qu’il n’a pas vraiment suscité de critiques élogieuses, en fait, il a été si mal reçu qu’il a rapidement donné à ses deux étoiles principales leur note la plus basse jamais enregistrée sur le site de l’agrégateur de critiques.

Aux côtés de Hart et Wahlberg, le film met également en vedette Regina Hall, Jimmy O. Yang et John Amos.

Malgré sa distribution décente, le film n’a pas réussi à impressionner et n’a que 6% sur le score de critique de Rotten Tomatoes et 29% sur son score d’audience. Il ne s’en sort pas beaucoup mieux non plus sur IMDB, où il n’en a que cinq sur 10.