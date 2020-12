Le nouveau film Mortal Kombat est presque passé directement au streaming sur HBO Max

Selon les rapports, Warner Bros a sérieusement envisagé de publier le prochain redémarrage de Mortal Kombat en streaming avec une première sur HBO Max.Cependant, dans des nouvelles qui plairont à coup sûr aux fans du jeu vidéo ultra-violent, ces plans ont été abandonnés, et le film est maintenant devrait sortir en salles, mais sera probablement retardé. Réalisé par Simon McQuoid, Combat mortel n’a actuellement pas de date de sortie, bien qu’il ait été prévu à un moment donné de sortir le 15 janvier 2021.

L’abandon des salles de cinéma pour se tourner vers les sorties en streaming devient lentement plus populaire dans le contexte mondial actuel. Avec plusieurs films moins connus faisant le saut au début de la situation, d’énormes studios tels que Disney ont intensifié la tendance avec des films majeurs tels que Mulan et Pixar’s Soul frappant Disney + par opposition aux théâtres. Warner Bros a maintenant rejoint, avec Wonder Woman 1984 Il est désormais prévu de sortir en salles le 25 décembre 2020 et de commencer à diffuser numériquement sur HBO Max à cette même date. La situation actuelle ne montrant aucun signe de ralentissement, il y aura sûrement plus de films à suivre.

Pour ce qui est de Combat mortel, pour l’instant, il semble que le public aura le plaisir de voir la violence extrême se dérouler sur grand écran. Réalisé par Simon McQuoid dans son premier long métrage de réalisateur à partir d’un scénario de Greg Russo et Dave Callaham et d’une histoire par Oren Uziel et Russo, le film mettra en vedette une foule de personnages classiques dont Ludi Lin comme Liu Kang, Joe Taslim comme Sub-Zero, Tadanobu Asano comme Raiden, Jessica McNamee comme Sonya Blade et Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Briggs.

Même après toutes ces années, la série de jeux de combat reste l’une des franchises de jeux vidéo les plus reconnues du secteur, et bien que Combat mortel a été adapté pour le grand écran à quelques reprises, avec des résultats mitigés, l’acteur Lewis Tan, a précédemment évoqué cette adaptation à venir, mettant en évidence un élément important en particulier: les décès. « Permettez-moi de dire ceci, il y a eu quelques jours sur le plateau où je me suis senti malade. Je ne plaisante pas. Ils ne l’ont pas fait … Ils ne se sont pas retenus », a-t-il révélé plus tôt cette année.

L’écrivain Greg Russo a également récemment discuté de l’approche du film face à la violence, révélant que la brutalité ridiculement exagérée des mouvements fatals sera fidèle au jeu en disant: «Je peux dire avec certitude que les décès que nous allons mettre dans le film proviennent du jeu. Nous n’allons pas proposer de nouvelles choses que nous n’avons jamais vues auparavant, mais en même temps, si nous allons le faire pour utiliser cet appareil, nous voulons assurez-vous que ce n’est pas seulement là-dedans juste pour être là-dedans et avoir ce point sur l’histoire. «

Il a conclu en révélant que le film recevra probablement une cote R, ce qui ravira à coup sûr les fans inconditionnels. « Je dirais donc simplement qu’il sera fidèle aux jeux et qu’il gagnera sa cote R . «

Malheureusement, il ne semble pas que nous allons voir quoi que ce soit de Combat mortel de sitôt, le producteur Todd Garner déclarant qu’une bande-annonce ne sera pas publiée tant que la situation avec les cinémas ne se stabilisera pas. Néanmoins, soyez simplement heureux que nous le voyons d’abord sur grand écran au lieu de HBO Max. Cela nous vient de Variety.

Sujets: Mortal Kombat