Le nouveau film Marilyn Monroe « réservé aux adultes » de Netflix fait déjà face à un contrecoup

Le prochain film de Marilyn Monroe Blond qui devrait sortir plus tard cette année sur Netflix a suscité des réactions négatives.

Dominik a fait valoir qu’il ne faisait pas un film qui « se présenterait à une fonction publique » et « si le public ne l’aime pas, c’est le problème du putain de public ».

aussi, la cote nc-17 est juste bc que l’homme veut, pas parce que c’est nécessaire. c’est une façon de la sexualiser encore plus. https://t.co/ox21S2ObuC

RAPPEL ‼️ blonde est fortement basée sur un livre FICTIONNEL sur Marilyn Monroe qui ira nourrir le public de plus de mensonges à son sujet. ce n’est PAS un biopic

D’après le roman du même nom de Joyce Carol Oates, Blond est un récit fictif de la vie de la star de cinéma emblématique et le film sera une œuvre de fiction plutôt qu’un biopic entièrement précis.

Une personne a fait valoir qu’en étant basé sur un livre de fiction, Blond « alimenterait le public de plus de mensonges » à propos de Monroe, tandis qu’un autre a déclaré que cela pourrait être un problème de « laisser Hollywood nous dire à quel point Hollywood a traité cette femme ».

D’autres craignent que Blond pourrait être une version fictive exploitante de la vie d’une vraie femme dans laquelle « Marilyn Monroe n’a pas son mot à dire » sur la façon dont l’histoire la concernant est racontée et dans quels événements faux elle pourrait être représentée.

Les personnes qui ont réalisé le film ont clairement indiqué qu’il s’agissait d’une version fictive, de Armas décrivant Blond comme un biopic « non littéral » et disant que le film était « plus comme une expérience » où le public est censé « ressentir ce que c’était que d’être elle ».