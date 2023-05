Le NOUVEAU FILM LE PLUS VU sur NETFLIX MEXIQUE qui promet de vous faire rire et bouger

in

Netflix

Un nouveau film Netflix a attiré l’attention au Mexique pour être une production locale et est presque immédiatement devenu le plus regardé.



© Alejandro López PinedaNetflix a un nouveau succès au Mexique avec un film local.

service de diffusion en continu Netflix et le Mexique entretient un lien étroit qu’il est difficile de rompre, car arrivent chaque mois des productions locales qui plaisent aux abonnés du pays. Dans ce cas, un film est sorti qui, en seulement trois jours, a réussi à atteindre le sommet du classement actuel de l’audience des longs métrages.

L’un des derniers grands exemples de titres nationaux ayant réussi à s’imposer dans le Top 10 est Vive le Mexique !, une bande qui est arrivée au catalogue après de multiples polémiques avec le président AMLO et son directeur Luis Estrada. Maintenant, la fureur passe par un autre projet qui reflète les racines du pays tel qu’il est le dernier chariot.

+Le nouveau film le plus regardé sur Netflix Mexique au 28 mai :

Selon la liste des préférences de netflix mexiqueEn ce moment, le film le plus regardé est le dernier chariot, une comédie dramatique qui a rejoint la plateforme le vendredi 26 mai et a réussi à avoir un impact positif en quelques jours seulement. C’est le film réalisé par Ernesto Contreras et Javier Peñalosa, qui a déjà été classé comme un « hommage aux maîtres ».

« Le jeune Ikal et sa famille vivent dans un train, voyageant d’un bout à l’autre du Mexique. Depuis que leur père, Tomás, répare et construit des voies ferrées, ils ne restent jamais longtemps au même endroit. Cependant, au dernier arrêt, Ikal rencontre Chico, un garçon rebelle qu’il admire ; Valeria, une fille intelligente avec qui il vit son premier amour ; Tuerto, un autre garçon de la communauté ferroviaire, et Quetzal, un bâtard qui le choisit comme propriétaire. Les quatre amis étudient avec Georgina, une enseignante infatigable qui fera tout pour ses élèves avec le peu qu’elle a. Ensemble, ils feront sentir à Ikal pour la première fois qu’il a une maison »dit son synopsis.

le dernier chariot est en vedette Adriana Barraza, Guillermo Villegas, Blanca Guerra, Fátima Molina, Jero Medina, Leonardo Alonso, Adrián Vazquez et Clementina Guadarrama, entre autres. Aussi, il faut savoir que le film est une adaptation du roman d’Ángeles Doñate et qu’il ne s’agit pas d’une histoire vraie.

